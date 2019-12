Ein meditativer Klang umarmt die Erde

Baden-Baden - Es hatte etwas sehr berührendes, am vierten Adventssonntag Teil einer weltweiten Meditation zu sein. Sei das als Musiker oder einfach nur als Zuhörer. Bereits zum sechsten Mal hatte Marco Kögel von Circularts diese ursprünglich auf Initiative von Aborigines entstandene Idee in der Spitalkirche aufgegriffen.



Intention der australischen Ureinwohner ist es, mit der untergehenden Sonne den Klang der Didgeridoos in 24 Stunden einmal rund um den Globus zu schicken. Da jeder Spieler an seinem lokalen Sonnenuntergang teilnimmt, soll der Klang die Erde umarmen, auf der Basis von Frieden und Respekt mit und vor der Natur und unser aller Schöpfung. Mehrere tausend Menschen beteiligen sich laut Kögel alljährlich weltweit aktiv an dieser Klangmeditation. In der Spitalkirche reichte der Platz kaum aus, um all die Menschen unterzubringen, die als Zuhörer daran teilhaben und dieses kraftvolle Erlebnis miteinander teilen wollten. Alle Stühle waren besetzt, viele saßen auf dem Boden oder lehnten an der Wand. Für die Aktion sind keinerlei Proben und nicht einmal ein vorheriges Kennenlernen der Musiker notwendig. Wer ein Didgeridoo besitzt und dieses auch spielen kann, setzte sich einfach in den Kreis vor dem Altar dazu. Auch Schauspieler Peter Schell alias Karl Faller aus der Schwarzwald-Serie "Die Fallers" mischte sich völlig unspektakulär unter die Musiker. Marco Kögel erläuterte den Besuchern kurz die Hintergründe und bat darum, kraftvolle Gedanken für eine friedliche Welt auf die Reise zu schicken. Und schon senkte sich völlige Stille über das Gotteshaus, in dem dann nur noch das vermeintlich monotone Spiel der Didgeridoos zu hören war. Jeder fand für sich in die Versenkung und hing seinen Gedanken nach, die starke Intensität des Klangs war wohl für jeden spürbar.

Nach 45 Minuten Didgeridoo schloss sich eine viertelstündige Meditation in Stille an. Erst, als die Musiker aufstanden und sich in die Sakristei begaben, setzte der Applaus ein, der aber beinahe als störend empfunden wurde in der sehr kraftvoll nachwirkenden Atmosphäre, die die Klänge hinterlassen hatten.