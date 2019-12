Festlich schlemmen ohne Stress in der Küche

Sinzheim - Schon frühmorgens wehen leckere Düfte durch die Küche des Party-Service Ernst im Sinzheimer Ortsteil Winden. Wenige Tage vor Heiligabend ist schwer was los, denn es gilt, die Weihnachtsmenüs vorzubereiten.



>Koch Bernhard Gutmann schnibbelt die Bohnen, die es später im Speckmantel gibt, und schneidet Fleisch für das Hirschgulasch in Pfifferlingrahm, das wahlweise mit Eierknöpfle oder Kartoffelknödel ebenfalls zu einem der vier verschiedenen Weihnachtsmenüs gehört. "Meistens nehme ich ein halbes Reh von einem Jäger aus der Region und verarbeite es entsprechend", sagt Alexander Ernst. Als gelernter Metzger ist er Fachmann.

1986 fing er mit einem Frischemarkt in Winden an, und drei Jahre später kam der Party-Service dazu. "Damals hieß es noch nicht Catering, aber ich gehörte zu den ersten hier in der Region, die es in so großem Umfang gemacht haben", erklärt der gebürtige Sinzheimer.

Weihnachten: Es geht heißer als heiß her

Sein erster Auftrag sei gleich für 300 Gäste gewesen, doch der Kunde habe sich zufrieden gezeigt. Damals hatte Ernst erst sechs Mitarbeiter, heute sind es dreimal so viel. Trotzdem sind rund 4,5 Millionen Essen für 75 000 Veranstaltungen seit Beginn seines Caterings eine stolze Zahl. Doch sein langjähriges Team ist gut eingespielt und arbeitet Hand in Hand.

So stehen die rumänischen Mitarbeiterinnen Michaela und Petra an einem großen Tisch nebeneinander. Die eine schneidet große Platten Quiche in kleine Stücke, die andere verteilt aus einem Spritzbeutel Sahnetuffs in kleine Gläschen. Wie alles werden auch die jeweiligen Weihnachtsmenüs komplett frisch zubereitet. Dazu gehört das Dessert "Weihnachtssünde", eine Quark-Sahne-Creme mit Spekulatius, Lebkuchen und Orangenfruchtspiegel.

Frisch sei sowieso immer alles bei Alexander Ernst, sagt er: "Ich habe schon auf frische Produkte aus der Region gesetzt, als noch kein Mensch davon gesprochen hat." So bezieht er Spargel und Feldsalat aus Sinzheim, Wurst- und Fleischwaren holt er von der Metzgerei Glasstetter in Malsch. Von dort stammen unter anderem die Rinderbäckle, die geschmort mit handgeschabten Spätzle als Hauptgang eines der Weihnachtsmenüs krönen. Saisonales Obst und Gemüse sind aus Bühl, Käse aus der Hofkäserei vom Vinzenzhof Sinzheim-Kartung. Brot und Backwaren liefert Bäcker Bär aus Sinzheim, und die Eier produzieren seit 35 Jahren die glücklich gackernden Hühner vom Hofladen Schababerle in Ottersweier. Da schmecken nicht nur die Eierknöpfle gleich doppelt so gut.

Während Küchenhelfer Kitah frisch geröstete Croutons für den Feldsalat mit Speck und Kracherle aus dem Backofen holt und in luftdichte Transportbehälter verteilt, steht Alina an der Spüle und sorgt zwischendurch dafür, dass große Töpfe und Küchengeräte sauber zum nächsten Einsatz kommen. Trotz aller Betriebsamkeit macht sich keine Hektik breit. Im Gegenteil, es wird gelacht, zwischendurch geschwätzt, sich gegenseitig geholfen. "Wir haben ein super Betriebsklima", betont Alexander Ernst. "Selbst, wenn es heiß hergeht, für ein auflockerndes Witzchen ist immer Zeit." Seine Mitarbeiter wissen es zu schätzen und ihre langjährige Zugehörigkeit sei der beste Beweis dafür. Jetzt vor Weihnachten gehe es noch heißer als heiß her. Deshalb springen auch Ehefrau Christine Ernst und die beiden erwachsenen Töchter mit ein, wenn's brennt.

Grundsätzlich liefert Alex Ernst schon ab fünf Personen, bis zu 500 sogar mit Geschirr. Aber für die Weihnachtsmenüs braucht er das nicht. Die werden verpackt ausgegeben und müssen beim jeweiligen Kunden nur noch aufgewärmt werden. Auch direkt an Heiligabend kann das Festessen noch bis 12.30 Uhr abgeholt werden.

Gerade in der Adventszeit ist im Windener Geschäft besonders viel zu tun. Und schon außerhalb dieser Zeit fängt für Ernst jeder Tag der Woche um sechs Uhr morgens an und hört selten vor 20 Uhr auf. Üblicherweise werden in der Weihnachtssaison von Ende November bis Silvester rund 3 000 Menüs bestellt. Allein an Heiligabend lassen rund 150 Personen ihre Küche kalt und bestellen lieber ein Weihnachtsmenü beim Party-Service Ernst, um ohne Stress in der Küche trotzdem festlich und genüsslich schlemmen zu können.