Die kleine "Kira" ernennt sich selbst zur Wachhündin

Baden-Baden - Ein dreifach kräftiges "Miau" für die BT-Leser. Im Rahmen der Aktion "Wer will mich haben?" konnten in diesem Jahr 78 Prozent der jeweils in den Samstagsausgaben des Badischen Tagblatts vorgestellten 60 Tierheim-Bewohner ein neues Zuhause finden. Und darunter waren diesmal besonders viele Katzen.



Zu ihnen gehörte zum Beispiel im Januar die freundliche "Honey", die von ihren Haltern bei einem Umzug einfach in der alten Wohnung zurückgelassen worden war. Obwohl sie mit ihren zehn Jahren nicht mehr ganz so jung ist, gab es einen Ansturm, denn Wohnungskatzen sind gefragt. "Honey" konnte schließlich sogar zusammen mit einer Freundin ins Murgtal ziehen. Und im Tierheim hat man die erfreuliche Erfahrung gemacht, dass auch ältere Tiere manchmal gut vermittelt werden können.

Ihren zugegebenermaßen sehr kleinen Koffer packte auch "Mimi", obwohl die Fundkatze einen recht zurückhaltenden Charakter hat. So war es auch, nachdem sie im BT im Mai vorgestellt worden ist: Manchen Bewerbern um ihre Gunst zeigte sie förmlich die kalte Schulter und kam nicht einmal aus ihrer Katzenhöhle heraus. Anders war dies, als ein Ehepaar aus Bühl zusammen mit seinem Kleinkind erschien. "Mimi" erschien sofort und zeigte sich völlig begeistert von dem Kind. Klar, die Katze ließ sich diese Familie nicht mehr nehmen.

Im Oktober durfte sich im BT die hübsche Katzendame "Melody", die man in der Innenstadt Baden-Badens gefunden hatte, von ihrer besten Seite zeigen. Neben zahlreichen Interessenten meldeten sich auch die Halter der Katze, die heilfroh waren, den scheinbar verloren gegangenen Liebling wieder in die Arme schließen zu können. Für den Tierschutzverein ist dieser Fall ein Anlass, die Katzenbesitzer dazu aufzufordern, ihre Tiere korrekt markieren zu lassen.

Recht turbulent verliefen die vergangenen Wochen für die junge Fundkatze "Kamali". Sie wurde nach der Veröffentlichung im BT recht schnell vermittelt, doch im Haushalt der neuen Familie lebte bereits eine Katze, die ihr Veto einlegte - sehr energisch, lautstark und streitsüchtig. So kam "Kamali" schnell zurück ins Tierheim, doch kurz darauf fand sich für sie ein neues Zuhause - diesmal ohne eifersüchtige Rivalin.

Die wöchentliche Frage "Wer will mich haben?" betraf aber natürlich auch andere Tierarten. Der Yorkshire-Terrier "Karli" hat es allerdings den Hundefreunden, die ihn haben wollten, nicht so einfach gemacht. Öfters weigerte er sich, mit Besuchern spazieren zu gehen - er blieb dann einfach stehen. Bei einem älteren Ehepaar aus Ettlingen hat es dann aber "gefunkt", und der kleine Terrier war begeistert. Als er kürzlich mit seinem neuen Herrchen und Frauchen das Baden-Badener Tierheim besuchte, kam "Karli" nur kurz herein und wartete dann lieber draußen. Klar, ins Heim will er nicht zurück, weil er es jetzt wirklich gut hat.

Chihuahua-Hündin "Kira" durfte im August im BT Werbung für sich machen. Sie löste einen Nachfragesturm aus und lebt nun im Elsass. Bei ihren neuen Haltern, so ist zu hören, hat si e sich zum Bewacher von Heim und Garten ernannt - und geht dieser Aufgabe mit größter Entschlossenheit nach.

Das sensible Kaninchen "Paulinchen" zeigte im April bei etlichen raschen "Speed-Dates" den möglichen neuen Partnern die kalte Schulter. Erst ein verwitweter Rammler aus Bühlertal weckte ihr Interesse. Dieser hatte in seiner vorhergehenden Beziehung wohl einiges erleiden müssen, worauf zerbissene Ohren hindeuteten. Es besteht Hoffnung, dass es ihm beim sanften "Paulinchen" besser geht.

Leider müssen auch in diesem Jahr einige vorgestellte Tiere weiter im Heim bleiben. So fand sich zum Beispiel kein Altersruhesitz für die 17 Jahre alte Katze "Grischa". Stille Wasserschildkröten waren 2019 ebenso wenig gefragt wie lautstarke Kleinpapageien.

Und was hat das Widderkaninchen "Evita", das zu Beginn des Jahres in der Nähe der Wolfsschlucht im Wald ausgesetzt wurde, falsch gemacht? Da das Tierheim Kaninchen nie in Einzelhaltung abgibt, stellte man ihr mehrere eventuelle neue Partner vor. Doch "Evita" war geradezu schockiert von der Aufdringlichkeit dieser Besucher, schließlich will sie äußerst sanft behandelt werden. Also muss sie noch im Tierheim warten, bis endlich der Richtige mit viel Verständnis für die Erwartungen weiblicher Kaninchen kommt.

Scharen von Katzen untergebracht

Für das Baden-Badener Tierheim war das zu Ende gehende Jahr nicht so ganz einfach, denn ständig musste man improvisieren, um insgesamt rund 400 Tiere zumindest zeitweise aufnehmen zu können. Darunter waren vor allem große Scharen von Katzen. "Wir wussten zeitweise nicht, wo wir besonders die Katzenbabys unterbringen sollten", erzählt Mitarbeiterin Jessica Reichynek. Sogar vom Dach des Bürgerbüros am Jesuitenplatz hat man welche geholt.

Wenn die Kleinen ohne Mutter eingeliefert wurden, dann mussten die Damen des Tierheim-Teams die Babys mit nach Hause nehmen und als Ersatz-Katzenmamas dienen. Dies bedeutete natürlich kurze Nächte, denn die Kleinen brauchen regelmäßig die Schoppenflasche.

Ein großes Problem der Hunde ist die Tatsache, dass bei der Chance, ein neues Zuhause zu finden, das Alter eine große Rolle spielt. So zählt man im Tierheim bei den Hunden immer mehr ältere Dauergäste.

Auch Wildtiere gehören regelmäßig zur Kundschaft des Tierasyls im Märzenbachweg. Neben Tauben, Singvögeln, Igeln, Eichhörnchen, Mardern und einer Ringelnatter musste man auch zwei Rehkitze aufnehmen. Letztere dürfen aber nicht lange in einem Tierheim bleiben, denn sonst gewöhnen sie sich am Ende an Hundegebell und finden es sogar ganz toll. Dies wäre in freier Natur sicherlich nicht ungefährlich. Daher gibt es für solche Fälle in Deutschland eine Rehkitz-Nothilfe, die auch die Jungtiere aus Baden-Baden aufnahm.

Trotz einer Erbschaft vor einigen Jahren ist die finanzielle Situation des Tierheims angespannt. Um die Betriebskosten von rund 250 000 Euro jährlich zu erwirtschaften, reichen die normalen Einnahmequellen und Spenden nicht aus. "Da müssen wir an die Substanz und das Ersparte gehen", betont Viola Peter, Vorsitzende des hiesigen Tierschutzvereins. Helfen kann man dem Verein Tierschutz Baden-Baden mit einer Spende auf seine Konten bei der Volksbank Baden-Baden/ Rastatt (IBAN: DE 31 66 29 0000 0280 23 26 02) oder bei der Sparkasse Baden-Baden/ Gaggenau (IBAN: DE 48 6625 0030 0010 033 173).