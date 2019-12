BT-Aktion leuchtet Herzen und Stuben aus

Insgesamt 156 080 Euro sind dafür in den vergangenen Tagen an sieben karitative Organisationen in der Kurstadt - Caritasverband, Diakonisches Werk, Arbeiterwohlfahrt, Lebenshilfe, Kinder- und Jugendheim, Sozialdienst katholischer Frauen und Mopädd - übergeben worden. Diese hatten zuvor die Spendenempfänger an den Verein "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" gemeldet. Achtköpfige Familien waren darunter, bei denen zu Weihnachten unter dem Baum die blanke Leere herrscht, Wohnsitzlose, aber auch viele Einzelpersonen, oft alte Menschen, bei denen die Rente nicht reicht, um die nötigsten Wünsche zu erfüllen. Sie alle durften sich darüber freuen, dass sie von den Baden-Badenern nicht vergessen wurden. Vielen dürfte ein Strahlen im Gesicht gestanden haben, als sie das Geld überreicht bekamen - so hell wie der Lichterschmuck an der Trinkhalle auf unserem Foto auf dieser Seite. Und dieser Schmuck zeigt auch: Erst wenn alle Lichter gemeinsam leuchten, dann kann es hell werden in der Kurstadt.

Für die gebündelte Helligkeit, mit der die BT-Aktion bereits seit 1958 Jahr für Jahr die Herzen und Stuben von Menschen in Not ausleuchtet, haben auch in diesem Jahr wieder viele Menschen gesorgt. Tag für Tag flossen viele Spenden von Familien, Firmen und Einzelpersonen aus der Kurstadt auf die Konten der Aktion - viele BT-Leser zeigten sich freigiebig, ganz nach dem Motto: Jeder gibt, was er kann, damit am Ende alle etwas haben. Vielen Dank dafür! Wir haben wie immer jeden Cent weitergeleitet an Menschen, die es wirklich nötig haben, dass jemand an sie denkt.

Und dass man nie zu jung ist, sich für den guten Zweck ins Zeug zu legen, das haben auch Joana Keller und Ida Lösle bewiesen. Joana besucht erst die fünfte Klasse, Ida ist in der sechsten Klasse der Klosterschule vom Heiligen Grab - und doch waren die beiden schon zum dritten Mal für die Aktion im Einsatz . Das ganze Jahr über haben sie gebastelt und vorbereitet, um auf dem Lichtentaler Weihnachtsmarkt Karten, Lavendelsäckchen, Geschenkanhänger, Schoko-Knusperpralinen und dekorative Baumscheiben verkaufen zu können. Fast wäre daraus nichts geworden, denn der Stand für ehrenamtliche Nutzer war zum Zeitpunkt der Reservierung von Ida und Joana schon ausgebucht. Doch die Werkrealschule schaffte Abhilfe und überließ den beiden dankenswerterweise ihren Stand. Und so konnten sie wieder erfolgreich sein und die Summe von 322,50 Euro zusammenbekommen - ja, und außerdem haben sie zugesagt, auch 2020 wieder mitzumachen. Vielen Dank dafür!

Und vielen Dank auch allen anderen, die sich in den vergangenen Wochen so engagiert ins Zeug gelegt haben! Die Wagener-Markthalle zusammen mit Winzer Heinz Knapp und dem Kochverein Baden-Baden beispielsweise, die alle Jahre wieder mit ihrer Fischsuppe der BT-Aktion einen wohlschmeckenden Auftakt bescheren. Das Museum Frieder Burda und das Festspielhaus, die auch in diesem Jahr wieder kulturelle Schmankerl für den guten Zweck verkauft haben. Die Frauen und Männer von der Nikolauszentrale, die einen Teil ihrer Einnahmen gespendet haben ebenso wie die Philharmonie, die ganz selbstverständlich wieder für den guten Zweck im Weinbrennersaal musiziert hat. Musikalisches gab es auch wieder in der Stiftskirche, wo der Chor Lucida Vallis unter Leitung von Uwe Serr, das Kammerorchester der Stiftskirche und zwei Tenöre ihr künstlerisches Wirken in den Dienst der guten Sache stellten. Und nicht zu vergessen: das Amadeus, wo Andy King erneut zugunsten der BT-Aktion zeigen konnte, dass Elvis lebendig ist wie eh und je. Ein großer Dank gilt auch den Handballern der Spielgemeinschaft Kappelwindeck/Steinbach (SGKS). Sie zeigten, dass nicht nur die Kultur, sondern auch der Sport sich toll eignet für eine Spendenaktion für den guten Zweck. Vielleicht greifen einige Sportvereine den Ball auf und es gibt 2020 Nachahmer ...