Notlagen nehmen keine Rücksicht auf Feiertage

Bei den Mitarbeitern der städtischen Verkehrsbetriebe in Lichtental schaute Bürgermeister Alexander Uhlig mit Stadtwerke-Geschäftsführer Helmut Oehler und dem Leiter der städtischen Verkehrsbetriebe, Stefan Güldner, bereits am Morgen des 24. Dezember mit seinem Präsent vorbei. Uhlig bedankte sich bei den Mitarbeitern für ihren Dienst an der Allgemeinheit, der auf besondere Feiertage keine Rücksicht nimmt. Bürgermeister Roland Kaiser hatte wohl sein charmantestes Lächeln aufgesetzt beim Abholen der Schwarzwaldtorte für die Mannen der Feuerwehr. "Damit es auch wirklich für alle reicht" zeigte die Inhaberin der Bäckerei Austen Herz und packte noch eine Tüte mit süßen Teilchen obenauf. Für die Wehrleute seien es auch an Weihnachten ganz normale Arbeitstage, erklärte Andreas Wilhelm. Laut Ralf Schaff, Fahrzeugführer der Löschfahrzeuge und für den Personaleinsatz zuständig, gibt es ein ungeschriebenes Gesetzt, Kollegen mit kleinen Kindern möglichst ein Weihnachtsfest im Kreis ihrer Familie zu ermöglichen. Im Gegensatz zu den Vorjahren, wo immer äußerst lecker gekocht wurde, haben sich die Männer diesmal für ein gemütliches abendliches Fondue entschieden - einstimmig, betonte Lukas Ling verschmitzt, federführend organisiert von Sven Winter. Nachdem im vergangenen Jahr über die Feiertage bei 14 Einsätzen ausgerückt werden musste, gab es bis zum Mittag an Heiligabend nur einen Täuschungsalarm in einem Hotel eingangs der Innenstadt. "Wenn Sie hier wenig zu tun haben, dann geht's allen gut", wünschte Bürgermeister Kaiser den Wehrleuten ein ruhiges Weihnachtsfest, verbunden mit einem herzlichen Dankeschön. Er ging kurz auf den Feuerwehrbedarfsplan ein und dessen in den Haushaltsberatungen beschlossene Stufe II. Demnach würde die Schaffung zehn neuer Stellen in 2020/21 fortgeführt. Im Hinblick auf die integrierte Leitstelle gebe es noch einiges zu regeln, auch formal, doch solle im April gemeinsam mit dem Landkreis gestartet werden. Kaiser prophezeite anfangs "möglicherweise ein paar Rumpler" bis zum reibungslosen Ablauf, für den sicherlich noch nachgesteuert werden müsse. Hinsichtlich des Gebäudes würde es dagegen nicht so gut laufen, bekannte der Bürgermeister. Ein Aufstocken sei aus statischen Gründen nicht umsetzbar, weshalb man um die Zwischenlösung eines Containerdorfes wohl nicht herumkomme.

Kaisers nächster Besuch galt der Weihnachtsfeier der Wohnungslosenhilfe im katholischen Gemeindehaus St. Dionys in Oos. Von den 280 als wohnungslos Gemeldeten, ein Viertel davon Frauen, hätten 99 Prozent eine Unterkunft über die Caritas oder die Stadt, so Kaiser. Er zeigte sich sehr berührt, wie viele Menschen aus einst oberen sozialen Schichten mit angesehen Berufen durch persönliche Schicksalsschläge wie Verlust des Partners oder Arbeitsplatzes in solche Not geraten seien. Sehr liebevoll war die Kaffeetafel geschmückt, für jeden Besucher gab es ein Geschenk, und auch das gemeinsame Singen zauberte manches Lächeln in die vom Leben gezeichneten Gesichter.