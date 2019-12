Da steppt selbst der Weihnachtsmann

Von Veruschka Rechel



Baden-Baden - Obwohl am 24. Dezember um 10 Uhr morgens noch gähnende Leere in der Innenstadt von Baden-Baden herrschte, wummerten einem am Leopoldsplatz schon die tiefen Bässe der Lautsprecherboxen vom "Leo's" entgegen. Nur zwei Stunden später sah das schon ganz anders aus.







Da gab es beispielsweise für die Last-Minute-Käufer, die durch das Einhorngässchen von der Lange Straße aus zur Luisenstraße wollten, kein Durchkommen mehr. Die Vorglüh-Partys am Heiligabend, die alljährlich in einigen einschlägigen Lokalen rund um den Leopoldsplatz stattfinden, waren bereits voll im Gange, und mancherorts steppte sogar der Weihnachtsmann. Selbst der Regen hatte viele nicht davon abgehalten, zu kommen. Im Gegenteil, es war umso kuscheliger, weil sich jeder um die Stehtische unter den Schirmen drängte. Die arrivierten Herrschaften und solche, die es gerne sein wollten, versammelten sich mehrheitlich vor dem "Bistro", während sich die jüngeren Leute lieber vor dem "Leo's" und dem "Garibaldi" tummelten. Dem ehemaligen Oberbürgermeister Walter Carlein sei Dank, dass er durch den Bau des Michaelstunnels, der 1989 in Betrieb genommen wurde, die Verlängerung der Sophienstraße zwischen Leo und Fieser-Brücke zur Fußgängerzone machte. So konnte Michael Hertweck, Inhaber des "Bistro", 1990 mit rund 20 Leuten ins Leben rufen, was sich bei ihm mittlerweile zu einem Event von, je nach Wetter, 800 bis 1 000 Leuten entwickelt hat und einige weitere Gastronomiebetriebe rund um den "Leo" zum Nachahmen motivierte. In diesem Jahr flossen unter anderem Champagner und Prosecco mit dem Regen um die Wette, und je mehr das prickelnde Getränk strömte, umso weniger störte die Gäste der Regen. "Ich habe aber immer darauf geachtet, dass es bei mir nicht zu wild wird", sagte Hertweck. Das wurde es auch dieses Mal nicht, doch seine Mitarbeiter mussten um 16 Uhr die letzten Weihnachtspartygänger mehrmals bitten, zu gehen, da dann Schluss war. Einige folgten nur ungern dieser Bitte, um dann mit weinseligem Lächeln im Gesicht zum Heiligabend nach Hause zu gehen. Dabei hatten manche völlig vergessen, dass sie eigentlich nur in die Innenstadt gekommen waren, um schnell noch frisches Brot zu kaufen, oder die vorbestellten Delikatessen für das Weihnachtsessen abzuholen.

