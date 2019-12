Frank Maier: Stille Gestalt als Vorbild

Zu dieser Seelsorgeeinheit gehören die katholischen Pfarrgemeinden Herz-Jesu Varnhalt, St. Jakobus Steinbach, St. Michael Neuweier und St. Matthäus Eisental. Bei dem Gottesdienst zur Investitur sangen alle vier Kirchenchöre vereint unter der Leitung von Bertram Eppinger.

"Jede Gemeinde bringt ihre eigene Geschichte und ihre Vielfalt ein. Uns eint aber die gemeinsame Aufgabe im Kreise der Kirche", richtete Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ulrike Knopf ihre Worte an die Anwesenden. Sie sprach davon, dass nun jeder Aktive in der Pfarrgemeinde gefordert sei, zusammen mit dem neuen Seelsorger an einer tragfähigen Zukunft zu arbeiten.

Knopf wünschte sich, dass die Zusammenarbeit mit den Diakonen, Pfarrgemeinderäten und den Aktiven von Respekt und gegenseitigem Vertrauen geprägt ist. "Wir wünschen, dass Sie sich gut einleben und es Ihnen die Menschen hier leicht machen", schloss sie ihre Rede mit Blick auf Pfarrer Frank Maier.

Dekan Martin Schlick überreichte die Urkunde von Bischof Stefan Burger, in der Pfarrer Maier zum Leiter der Seelsorgeeinheit ernannt wird. Im kirchenrechtlichen Sinn wird Maier mit der Überreichung der Ernennungsurkunde offiziell in das Amt eingeführt. "Sie versprechen der Gemeinde ein guter Hirte zu sein", sagte Schlick. Zuvor hatte er die künftigen Aufgaben des neuen Seelsorgers aufgezählt. So gelte es, die frohe Botschaft zu verkündigen und als Vorsteher der Eucharistie zu wirken. Weiter nannte Schlick Besuche bei Kranken, um sie mit der Salbung zu stärken. Auch müsse sich der Seelsorger um die Menschen kümmern, die sich von der Gemeinde entfernt hätten. "Arbeiten Sie vertrauensvoll mit allen zusammen und zeigen Sie gegenseitige Hochachtung aller im Geiste Christi getaufter Menschen", schloss Dekan Schlick die Ausführungen. Es folgte Maiers Glaubensbekenntnis, anschließend nahm er die Urkunde entgegen und sagte: "Ich freue mich, euer Pfarrer zu sein."

Bei der folgenden Eucharistiefeier widmete sich Maier dem heiligen Josef, von dem als stille Gestalt kein einziges Wort in der Bibel überliefert worden sei. Es gebe nur den Hinweis, dass er sich in aller Stille von Maria habe trennen wollen, nachdem er erfahren habe, dass sie nicht sein Kind erwarte. Maier verdeutlichte, dass Josef besonnen und mit innerer Klarheit beschlossen habe, Maria nicht öffentlich bloßzustellen. Gott habe eingegriffen, indem ein Engel im Traum zu Josef gesprochen habe, bei Maria zu bleiben und das Kind mit dem Namen Jesus großzuziehen.

"Der heilige Josef ist ein adventliches Vorbild für uns alle", sagte er und stellte einen Bezug zur Gegenwart her. In einer ungewissen Welt, die durch Klimawandel, gesellschaftliche Verwerfungen, politische Schwächen und Neuordnungen der Diözesen gekennzeichnet sei, sollten die Menschen aufmerksam für die zunächst unerklärlichen Zeichen Gottes sein und ihm vertrauen. "Nach gewohnten Jahren im Wolftal ging mir es beim Ruf ins Rebland wie Josef", räumte Maier ein. Mit den neu ins Leben tretenden Ereignissen gelte es dann Situationen aus einer anderen Perspektive zu betrachten, schloss er seine Predigt.