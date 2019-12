Tierisches Geruchserlebnis der besonderen Art

(nie) - Dass Ochs und Esel im Stall von Bethlehem anwesend gewesen sein sollen, ist hinlänglich bekannt. Ob sich dort auch Ziegen aufgehalten haben, dagegen weniger. Und ob Ziegenbock "Nils", der eigentlich Alfred heißt, auf dem Weg nach Bethlehem war, wird wohl auch immer ein Geheimnis bleiben.

Sicher ist aber, dass Ziegenbock "Nils" sich kürzlich von Bühlertal aus auf den Weg gemacht hat. Oder besser gesagt: ausgebüxt ist. Und so kam es, dass Andrea Rosch aus Varnhalt kurz vor Heiligabend ein Lied hätte umdichten können. Statt "Da steht ein Pferd auf dem Flur", müsste es in ihrem Fall heißen: "Da liegt eine Ziege im Hof". Ebenso ungewöhnlich, wenn es eben nicht die eigene oder die des Nachbarn oder eines Bekannten ist. "Nils" alias Alfred hat Andrea Roschs Familie im oberen Teil der Klosterbergstraße kurz vor Weihnachten ein "tierisches Geruchserlebnis der besonderen Art" beschert, wie sie ans BT schreibt, und für "ungläubiges Staunen" gesorgt. Vor allem, weil nach und nach klar wurde, dass das Tier nicht in Varnhalt beheimatet ist. "Da kein Besitzer ermittelt werden konnte, wurde versucht, ihn einzufangen, was sich in den Reben als schwierig herausstellte, da er recht scheu war", erzählt Rosch weiter. Für ihre Tochter Luisa sei es ein richtiges Abenteuer gewesen, stundenlang habe sie mit anderen Helfern im Freien verbracht. Zur Unterstützung haben die Varnhalter dann die Firma Hauser-Gärten, die in Neuweier Ziegen hält, dazu geholt, und während die Neuweierer also im Anmarsch waren, habe Luisa "Nils", wie die Umstehenden den Bock getauft hatten, nicht aus den Augen gelassen.

Mithilfe der hinreißenden Neuweierer Ziegendame, man könnte sie auch als Lock-Ziege betiteln, und einer großen Schüssel Hafer konnten die erfahrenen Ziegenhalter aus dem Neuweierer Kegelspiel "Nils" anlocken und "bei den Hörnern packen", berichtet Rosch. Aber: "Erst nach heftiger Gegenwehr ergab er sich seinem Fänger."

Ordnungsgemäß meldeten die Hausers den herrenlosen "Fund" bei der Polizei - und schnell konnte so der Besitzer gefunden werden. Gestern Morgen stellte der Ziegenhalter aus Bühlertal vor Ort fest, dass es sich wirklich um seinen Bock handelt, und er lüftete auch das Geheimnis des Namens. Gestatten: Alfred! Vor rund zwei Wochen habe sich Alfre d auf den Weg gemacht - beim Reparieren des Stalls war er ausgebüxt. Zwar hatte die Firma Hauser-Gärten geplant, den Bock nur bis sich der Halter findet, artgerecht unterzustellen, doch nun wird Alfred voll in Neuweier eingebürgert. In Bühlertal wäre er ganz alleine gestanden, und als Herdentier geht es ihm in Neuweier gut. Andrea Rosch weiß: "Er fühlt sich dort sehr wohl!"