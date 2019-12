Berührendes Konzert

- Das Jugendorchester Baden-Baden hat am zweiten Weihnachtsfeiertag sein traditionelles Barockkonzert in der Spitalkirche gespielt. Weil gleich drei Solisten ausgefallen waren - so konnte etwa Bassist Daniel Dropulja wegen eines Trauerfalls in seiner Familie nicht dabei sein - musste das Konzert in einer abgespeckten Variante stattfinden. Das dezimierte Ensemble verstand es unter der Leitung von Dirigent Karl Nagel dennoch, ein technisch perfektes und emotional berührendes Konzert in dem festlich geschmückten Gotteshaus zu geben.

Er freue sich, dass so viele Menschen gekommen seien, begrüßte Nagel die etwa 100 Gäste, und dies nicht nur, weil damit auch die Kasse stimme, wie er betonte. "Sie werden ein tolles Konzert erleben" versprach der 82-Jährige - und er sollte recht behalten.

Schon das erste Stück, "Konzert für zwei Flöten" in e-Moll (Larghetto, Allegro, Largo, Presto) von Georg Philipp Telemann, war ein Genuss für die Zuhörer. Christoph Klövekorn und Jürgen Haller bildeten mit der Leichtigkeit ihres Flötenspiels einen beeindruckenden Kontrast zu den schwereren und teilweise melancholischen Passagen der Orchesterkollegen. Auch bei den schwungvollen Einsätzen harmonisierten sie mit den Streichern nahtlos und veränderten die Stimmung in dem Gotteshaus immer wieder durch die Intensität ihres Spiels und dessen variierender Lautstärke.

Den Zuhörern dürfte es leichtgefallen sein, sich der virtuos dargebotenen Musik ganz hinzugeben und damit einmal in eine ganz andere Welt abzutauchen, jenseits von Alltags- und Weihnachtsstress. Auch das zweite Stück war ein Konzert für zwei Flöten in e-Moll, diesmal von dem Komponisten Baldassare Galuppi, dem Sohn eines Violine spielenden Barbiers in Venedig.

Das dritte und letzte Stück des Abends brachte der Trompeter Stefan Börsig eindrucksvoll zu Gehör. Börsig interpretierte die Passagen des "Konzertes für Trompete" (d-Moll op. 9/2) von Tomaso Albinoni ebenso gefühlvoll wie technisch perfekt. Mit lautstarkem Applaus wurden die Musiker und ihr Dirigent von den Zuhörern am Ende verabschiedet.