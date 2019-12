Seit vielen Jahren Ton angebend

So musiziert Hans-Jörg Himmel bereits seit 60 Jahren bei den Varnhalter Winzerbuben. Himmel begann seine musikalisch aktive Zeit im Musikverein, als die Musiker unter Dirigent Hundertmark noch in hellg rauen Uniformen an Fronleichnam im Takt den Kirchberg heruntermarschierten, die stark an die Schweizer Grenzwachen erinnerten. Wald lobte Himmel als den "konstanten Musiker der letzten 60 Jahre im Klarinettensatz der Varnhalter Winzerbuben". Der Blasmusik-Präsident überreichte dem langjährigen Musiker neben einem Ehrenausweis die seltene Auszeichnung "Ehrennadel in Gold mit Diamant" für sein Engagement im Dienste der Blasmusik.

Seit mehr als 40 Jahren ist Joachim Weingart ein aktiver Winzerbub an der Posaune. Weingart begann seine Ausbildung im Jahr 1979 und spielte von 1983 an in der großen Kapelle zunächst an der dritten Posaune mit. In 17 Jahren hat sich Weingart inzwischen an die erste Stimme des Posaunenregisters emporgearbeitet. Wald lobte den Musiker als "großartige und wertvolle Unterstützung, der von seinen Musikerkollegen sehr geschätzt wird". Dann überreichte er Urkunde und die Ehrennadel in Gold des Bundes Deutscher Blasmusikverbände.

Ebenso spendete Vorsitzender Rolf Frank anerkennende Worte für das aktive Engagement der beiden geehrten Musiker.