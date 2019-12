Nächstenliebe als Lebensaufgabe

Bühl

Kleine Bühne, große Wirkung Bühl (naf) - Beim Benefizkonzert der Linde in Weitenung am Mittwoch haben sich 27 Musiker versammelt, um für einen guten Zweck zu spielen. Am Ende des Abends konnten 1 600 Euro an die Fördergesellschaft Kinderkrebs-Neuroblastom-Forschung übergeben werden (Foto: naf). » Weitersagen (naf) - Beim Benefizkonzert der Linde in Weitenung am Mittwoch haben sich 27 Musiker versammelt, um für einen guten Zweck zu spielen. Am Ende des Abends konnten 1 600 Euro an die Fördergesellschaft Kinderkrebs-Neuroblastom-Forschung übergeben werden (Foto: naf). » - Mehr

Yamaga

WM-Start für die DHB-Frauen Yamaga (red) - Die Wartezeit ist vorbei, am Smastag um 7 Uhr deutscher Zeit starten die deutschen Handball-Frauen in die WM in Japan. Auftaktgegner für die Mannschaft von Trainer Henk Groener ist Panamerikameister Brasilien. Ziel der DHB-Frauen ist Platz sieben (Foto: Seiter). » Weitersagen (red) - Die Wartezeit ist vorbei, am Smastag um 7 Uhr deutscher Zeit starten die deutschen Handball-Frauen in die WM in Japan. Auftaktgegner für die Mannschaft von Trainer Henk Groener ist Panamerikameister Brasilien. Ziel der DHB-Frauen ist Platz sieben (Foto: Seiter). » - Mehr

Baden-Baden

"Grüne Einfahrt": Letztes Teilstück Baden-Baden (fvo) - Startschuss für das letzte Teilstück des Geh- und Radwegs "Grüne Einfahrt": Es reicht von der Blutbrücke bis zur Kreithgrabenbrücke, die ihrerseits komplett saniert wird (Foto: Vollmer). Mit der Fertigstellung ist in beiden Fällen im März bzw. im April 2020 zu rechnen. » Weitersagen (fvo) - Startschuss für das letzte Teilstück des Geh- und Radwegs "Grüne Einfahrt": Es reicht von der Blutbrücke bis zur Kreithgrabenbrücke, die ihrerseits komplett saniert wird (Foto: Vollmer). Mit der Fertigstellung ist in beiden Fällen im März bzw. im April 2020 zu rechnen. » - Mehr