Nächstenliebe als Lebensaufgabe

Rastatt

450 Teilnehmer bei Silvesterlauf Rastatt (fuv) - Bei Sonnenschein im Start- und Zielbereich in Wintersdorf war der 42. "Laufwelt"-Silvesterlauf der Radsportgemeinschaft Ried-Rastatt wieder ein Höhepunkt zum Abschluss des Sportjahres 2019 in der Region. 450 Läuferinnen und Läufer gingen an den Start (Foto: fuv). » Weitersagen (fuv) - Bei Sonnenschein im Start- und Zielbereich in Wintersdorf war der 42. "Laufwelt"-Silvesterlauf der Radsportgemeinschaft Ried-Rastatt wieder ein Höhepunkt zum Abschluss des Sportjahres 2019 in der Region. 450 Läuferinnen und Läufer gingen an den Start (Foto: fuv). » - Mehr

Bühlertal

Einblicke in Welt des Spitzensports Bühlertal (up) - Der gebürtige Bühlertäler Rüdiger Barth hat 15 Jahre beim Magazin "Stern" gearbeitet und ist nun als Schriftsteller tätig. In seinem Roman "Das Haifischhaus" gibt er interessante Einblicke in die Welt des Spitzensports. Kürzlich las er in seinem Heimatort (Foto: Philipp). » Weitersagen (up) - Der gebürtige Bühlertäler Rüdiger Barth hat 15 Jahre beim Magazin "Stern" gearbeitet und ist nun als Schriftsteller tätig. In seinem Roman "Das Haifischhaus" gibt er interessante Einblicke in die Welt des Spitzensports. Kürzlich las er in seinem Heimatort (Foto: Philipp). » - Mehr

Bühl

Kleine Bühne, große Wirkung Bühl (naf) - Beim Benefizkonzert der Linde in Weitenung am Mittwoch haben sich 27 Musiker versammelt, um für einen guten Zweck zu spielen. Am Ende des Abends konnten 1 600 Euro an die Fördergesellschaft Kinderkrebs-Neuroblastom-Forschung übergeben werden (Foto: naf). » Weitersagen (naf) - Beim Benefizkonzert der Linde in Weitenung am Mittwoch haben sich 27 Musiker versammelt, um für einen guten Zweck zu spielen. Am Ende des Abends konnten 1 600 Euro an die Fördergesellschaft Kinderkrebs-Neuroblastom-Forschung übergeben werden (Foto: naf). » - Mehr