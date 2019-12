Konzert mit Gitarre, Bass und Stimme

- Die Fans von Rock, Pop, Soul und Jazz der Musikszene Baden-Baden/Rastatt werden schon in den Startlöchern stehen, was das Konzert zum zehnjährigen Bestehen der Formation "Acoustic Blend" am 11. Januar im Rantastic in Haueneberstein betrifft. Bandgründer "Cliff" alias Christian Leuchtner (Iffezheim) hat dazu neben der Stammformation mit ihm (Gitarre/Gesang), Valerie Leuchtner (Gesang) und Barny Hoffmann (Kontrabass), wahre Legenden der regionalen Musikszene für die Geburtstagsfeier gewinnen können.

"Wir werden zu unserer Party den Fans beim zirka dreistündigen Konzert etwas Besonderes bieten können", verspricht Christian Leuchtner. Davon konnte man sich nach den erfolgreichen gemeinsamen musikalischen Proben der zum Sextett angewachsenen Formation von "Acoustic Blend" bei einem Vorort-Termin im Rantastic überzeugen.

"Unser Bühnenbild mit den begleitenden Videos im Hintergrun d soll zum akustischen Genuss auch einen optischen bieten", betont Bandleader Cliff. Der Rastatter Video- und Filmproduzent Michael Markus hat zu jedem Song als Herausforderung ein laufendes Background-Bühnenbild kreiert, das auf eine Leinwand projiziert werden wird. Dieses Videospektakel allein ist es schon wert, bei der Geburtstagsparty von "Acoustic Blend" im Januar dabei zu sein. Auch Rantastic-Geschäftsführer Jens Dietrich freut sich, ein so außergewöhnliches regionales Event präsentieren zu dürfen.

Begeistern wird sicher beim Auftritt der Mixed-Band das "Blend", die bunte Mischung, die unter anderem bei den Sommerspecials und in der Region viele Fans im vergangenen Jahrzehnt begeistert hat. So finden sich Titel von Amy Winehouse über Eric Clapton bis hin zu Peter Maffay. Vieles wurde an die MTV-Reihe "unplugged" angelehnt.

Erfreulich ist beim Konzert, dass Cliff wichtige Weggefährten, musikalische Trümpfe, motivieren konnte. So ist der "Pianist der Region", Alexander Krieg, aus Forbach dabei. Mit ihm hatte Cliff seine Berührungspunkte bei den "KingCats". Für herausragende Aktionen am Schlagzeug und bei der Percussion steht Gerhard Kreuz, präsent in diversen Profibands und einer der Wegbegleiter von Christian Leuchtner. Freuen dürfen sich die Konzertbesucher auch auf die Songlegende Harald Otto, der seit über fünf Jahrzehnten auf der Bühne steht und mit seiner Reibeisenstimme immer noch überzeugen kann.

Das Ausnahme-Konzert von "Acoustic Blend" am 11. Januar ab 20.30 Uhr im Rantastic verspricht jedenfalls, von den Voraussetzungen her zu einem Highlight für die Fortschreibung der Chronik von "Beat in Baden" zu werden. Karten im Vorverkauf gibt es unter anderem in den BT-Geschäftsstellen.