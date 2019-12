Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Ettlingen

Ettlingen

Wohnung brennt vollständig aus Ettlingen (red) - In Ettlingen ist am Freitag gegen 14 Uhr eine Wohnung vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst noch nicht abschließend geklärt. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich (Foto: Einsatz-Report24).

Rastatt

Rastatt

Aktion für Obdachlose Rastatt (ema) - Die Initiatoren einer Spendenaktion mit Weihnachtsmarktstand für Obdachlose haben in den vergangenen Wochen viel Unterstützung erfahren. Ein wenig enttäuscht sind sie jedoch, weil sich am Stand selbst keine Bedürftigen blicken ließen (Foto: ema).

Bischweier

Bischweier

Hähnchen löst Einsatz aus Bischweier (red) - Anwohner der Bahnhofstraße in Bischweier haben an Heiligabend ein Hähnchen auf dem Herd vergessen. Es verbrannte völlig, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die Feuerwehr wurde gerufen. Das Weihnachtsessen war damit hinüber (Symbolfoto: dpa).

Rastatt

