Christkindelsmarkt erfolgreich wie nie

Da wird so mancher geflucht haben, der zum Christkindelsmarkt wollte, um nach der Arbeit einfach nur Glühwein und Bratwurst zu genießen. Auch Walter Mäcken aus Winden fand es nicht witzig, dass er fast eine Stunde auf dem Zubringer im Stau stand. "Aber der Markt war es mir wert", schmunzelte er dann doch. Claudia Krieg aus Bühlertal, die schon mehrfach da war, hatte mehr Glück. "Ich fahre immer oben herum, das geht prima. Ich komme öfters, weil bei mir die Kulinarik im Vordergrund steht. Ich liebe Eierpunsch und Feuerwurst, was ich sonst nicht bekomme. Deshalb bin ich bis zum Schluss bestimmt noch mehrmals da."

Die bereits im zweiten Jahr vorgenommene zeitliche Ausdehnung des Christkindelsmarktes bis zum 6. Januar begeistert ebenfalls Oliver und Armin Gahn-Schuster, die erst kürzlich nach Baden-Baden gezogen sind. "In Mannheim hatten wir auch schöne Märkte, aber der Christkindelsmarkt toppt alles, vor allem wegen seiner Öffnung bis nach Weihnachten. Vorher hatten wir arbeitstechnisch gar keine Zeit dafür, und jetzt können wir ihn entspannt genießen." Das sehen Verena und Andreas Winkler aus Karlsruhe genauso.

Auch seitens der Händler und Gastronomen war bis jetzt nur positive Resonanz zu hören, zum Beispiel von Susanne und Joachim Maul mit Magnetschmuck aus Freiburg: "Durch den Regen sind wir ganz knapp hinter dem Umsatz vom Vorjahr. Aber jetzt wird das Wetter schöner, und dann können wir ihn vielleicht sogar toppen." Uwe Ernst vom Stich-Imbiss meinte: "Dieses Jahr kamen viele, weil wir Sieger beim Glühwein-Test geworden sind. Jeder zweite Kunde gratulierte uns und wollte unseren Glühwein probieren. Deshalb sind wir trotz Regen zufrieden."

Mehr als zufrieden ist Jörg Grütz, Markt-Projektleiter und Betreiber von zwei Alpaka-Ständen: "Ich organisiere jetzt seit 17 Jahren den Christkindelsmarkt, und wir hatten noch nie einen so gut besuchten Markt. Es war zum Beispiel die mit Abstand beste Eröffnungswoche, die wir je hatten. Bei denen, die dieses Jahr kein gutes Geschäft machen, ist was verkehrt gelaufen", meint er. Jürgen Seyfert, mit drei Ständen auf dem Markt vertreten, darunter der mit dem Glockenspiel, hat bis jetzt offensichtlich alles richtig gemacht: "Der Markt war unter der Woche so stark frequentiert, dass selbst ein verregnetes Wochenende mit einem Lächeln zu verkraften ist."

Grund zum Lächeln hat auch Monika Canpolat vom Wärmekissen-Stand, die seit mehreren Jahren dabei ist. "Dieses Mal war es sogar bei Regen besser als im vergangenen Jahr, wo ich viel mehr kämpfen musste."

Selbst aus den Kolonnaden-Geschäften, von denen zu Anfang viele gegen den Christkindelsmarkt waren, hört man Positives. So sagt Ira Försching vom Geschäft "Rob. Paas-Körber" Damen- und Herrenmode: "Zuerst war ich gegen den Markt, aber inzwischen bin ich dafür. Früher war der Dezember ein toter Monat, jetzt kommt Leben in die Kolonnaden, die sonst wie ausgestorben wären. Ab und zu kommt sogar mal ein Kunde herein, der mit seinem Glühwein eine Weile vor unserem Schaufenster gestanden hatte."