In 100 Jahren stets angepackt und Widerstände überwunden

Baden-Baden - Eine Traditionsgaststätte in dritter Familiengeneration zu führen, ist heutzutage alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Thomas und Roland Müller setzten beim Hotel-Restaurant Blume in Sandweier auch im ablaufenden 100. Jahr ihres Bestehens auf familiäre Gastlichkeit in modernem Wohlfühl-Ambiente.

Zu sammenhalten und gemeinsames Anpacken, diese Eigenschaften prägen die Familie Müller, seit vor 100 Jahren der Kaufmann Franz Schäfer zusammen mit seiner Verlobten Richarda das Gasthaus Blume in der Sandweierer Mühlstraße von der Brauerei Franz erwarb. Allein dieser Schritt war schon unkonventionell und reichlich mutig für zwei Unverheiratete im damaligen Dorfleben, erzählt Thomas Müller schmunzelnd. Der Großvater war zu der Zeit in der Landwirtschaft mit Viehzucht tätig und lieferte der Brauerei Hopfen und Malz für den Gerstensaft. Den früher im heutigen Hotelfoyer angesiedelten Tante-Emma-Laden bewirtschaftete seine unverheiratete Schwester Walburga.

Direkt nach dem Ersten Weltkrieg war Schmalhans Küchenmeister, und in dem Gasthaus gab es damals nicht viel zu essen "außer Landjäger und Vesper". Zur Toilette ging es damals noch über den Hof. Um den im Festsaal übenden Sportlern des Turnvereins das Aufstellen eines Recks samt Überschwüngen zu ermöglichen, wurde das stille Örtchen im Raum darüber kurzerhand als Thron etwas erhöht gebaut, um die nötige Kopffreiheit zu garantieren, plaudert Thomas Müller aus dem Nähkästchen. Scheune und Stall waren in angrenzenden Gebäuden untergebracht. Jeder Verein war damals in der Blume präsent: "Die Sportler turnten, die Musiker spielten, die Fastnachter feierten die fünfte Jahreszeit, und alle Weihnachtsfeiern wurden hier abgehalten", erinnert sich Müller - auch an die gute Tradition, dass jeder Verein dazu ein Theaterstück auf die Beine stellte.

Die Großeltern hatten vier Töchter und vier Söhne, von denen zwei im Krieg blieben. Während der Besatzung durch die Franzosen wurden die wertvollen Sachen versteckt, und es wurde "gut auf die Mädchen aufgepasst". Als man endlich wieder ausgehen, tanzen und singen konnte, war die Sandweier Blume sofort erneut erste Adresse. Da 1964 Nachfolger gesucht wurden, übernahm Tochter Paula zusammen mit ihrem Mann Rudolf Müller das Haus, er war zwar Handelsvertreter, aber eben auch leidenschaftlicher Hobbykoch. Die ganze Familie half mit, Tante Walburga putzte Salat, Oma schälte Kartoffeln, die Geschwister unterstützten im Service und die Schwager in der Küche. Galt es doch allein sonntags rund 150 Mittagessen zu leisten, der Renner waren Kalbsrahmschnitzel mit Spätzle oder Rumpsteak, dazu kam dann noch das abendliche Vesper.

Als Kinder mussten auch die Brüder Roland und Thomas Müller fast rund um die Uhr mithelfen, da blieb wenig Zeit für Liebe und Zuneigung. Trotzdem konnte Thomas Müller sein Faible für den Handball ausleben. Und er erinnert sich lächelnd an die fünf Mark, die beide Brüder für die Kirmes auf dem Festplatz zugesteckt bekamen und die gerade so reichten für eine Bratwurst und für das Luftgewehrschießen.

Der Montag war immer ein kleiner Festtag. Da war Ruhetag, und nach den Büroarbeiten wurden die Buben in Rastatt richtig eingekleidet. Und man ging fein essen "zum Beispiel ins Rebland, um zu schauen, was die da so machen", erinnert sich Thomas Müller.

Wiederum mit tatkräftiger Unterstützung der Geschwister und deren Familien wurden die Gastwirtschaft und der Saal komplett renoviert, 1970 ebenso der Eingangsbereich. Ein großer Umbau erfolgte 1979, als der alte Tanz- und Sportsaal sowie die Scheunen und Stallungen komplett abgerissen wurden und das Hotel-Restaurant Blume mit Schwimmbad und Sauna neu gebaut wurde. Ein Großbrand, der 1983 das Erdgeschoss zerstörte, bedeutete eine Zäsur für die Familie Müller. Doch wiederum ließen sie sich nicht unterkriegen, und mit viel Eigenleistung wurde die Blume wieder aufgebaut und nach nur drei Monaten eröffnet, "um das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen".

Seit die Brüder Roland und Thomas Müller, die beide eine Kochausbildung im Brenners Park-Hotel absolviert und 1992 den Familienbetrieb in dritter Generation übernommen haben, wird jährlich renoviert und erneuert. Die Tradition erhalten und dabei die Qualität ständig verbessern, das sind ihre Ansprüche an sich und die 20 Mitarbeiter.