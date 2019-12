Rätselhafter Rückblick auf 2019







Von Harald Holzmann Baden-Baden - Das Jahr geht zu Ende. Viel ist passiert. Die wichtigen Themen beleuchten wir heute in unserem großen Jahresrückblick. Aber erinnern Sie sich auch noch an die kleinen Geschichten, die 2019 in Baden-Baden Schlagzeilen machten? Zehn Fragen sollen Erinnerungen wecken und zum Nachdenken über das Jahr anregen. Leicht sind die Rätsel wie immer nicht. Querdenken oder sich mit Freunden und Familie darüber zu unterhalten, sollte weiterhelfen. Ratefüchsen winkt eine Belohnung. Alle Leser, die uns unter dem Stichwort "Jahresrätsel 2019" eine Postkarte (BT, Lokalredaktion, Stephanienstraße 1-3, 76530 Baden-Baden), ein Fax, (07221) 2151397, oder eine E-Mail (redbad@badisches-tagblatt.de) mit den meisten richtigen Antworten schicken, nehmen an der Verlosung eines Einkaufsgutscheins über 75 Euro teil, der in vielen Geschäften in Mittelbaden einlösbar ist. Einsendeschluss ist Dienstag, 7. Januar 2020. Und los geht 's! 13. Januar: Autos, die den Leo verbotenerweise kreuzen, sind in der Regel keine Zeile wert. Ein Fahrer aus Frankreich jedoch sorgt für eine Menge Aufsehen. Beim Wendemanöver landet er mit dem linken Hinterrad dort, wo nun wirklich kein Auto hinfahren sollte. Zwei beherzte Baden-Badener helfen ihm jedoch aus der Patsche. Wohin rollt der Franzose mit seinem Auto? 8. Februar: Im BT wird Kim Kraus vorgestellt. Die 24-Jährige hat einen verantwortungsvollen Job auf Zeit, der normalerweise auf den Schultern von zwei Menschen ruht - einem Mann und einer Frau. Doch im neuen Job ist die junge Frau erstmals in der Baden-Badener Stadtgeschichte als "Single" tätig. Wen regiert Kim Kraus für ein Jahr? 25. Februar: Ein in der Kurstadt bislang völlig unbekanntes Verkehrsschild wird aufgestellt - an der Einmündung Waldseestraße/Hochstraße. An dieser Stelle soll der Verkehr künftig flüssiger rollen. Welches Schild stellt die Stadtverwaltung dort auf? 7. April: Dutzende Autos parken im Kurpark, laute Musik stört die Besucher des Philharmonie-Konzerts im Weinbrennersaal, Autokorsos blockieren die Innenstadt. Dabei ist gar kein Oldtimer-Meeting. Was feiern die störenden Besucher zum Ärger vieler Baden-Badener la utstark? 18. Mai: Ein Jahr lang waren sie gesperrt. Jetzt sind sie saniert und dürfen wieder benutzt werden. Welche gut zehn Meter hohen Bauwerke weihen Florian Falk in der Weststadt und Jens Schumacher in Steinbach jeweils mit einem beherzten Hüpfer ins kühle Nass ein? 3. Juni: Zollfahndung und Bundeskriminalamt starten eine Razzia, die eine Woche lang andauern wird. Die Fahnder filzen eine touristisch nicht ganz unwichtige Einrichtung in der Kurstadt und sind bis heute damit beschäftigt, ihre Funde zu sichten und auszuwerten. Welche Ausstellungshallen sind eine Woche lang wegen des Polizeieinsatzes geschlossen? 6. Juli: Sonnenschirme knicken ab, Besucher flüchten schreiend ins Trockene, Flaschen werden durch die Gegend geweht. Welche Party endet wegen eines Gewittersturms im Chaos? 19. Juli: Bürgermeister Alexander Uhlig gibt den Startschuss für den ersten Sprint: Die neuen Kunststoffbahnen im Aumattstadion werden eingeweiht. Farblich liegt die Sportstätte voll im Trend. Welche Farbe haben die neuen Bahnen? 13. September: Die Blicke vieler Menschen in Baden-Baden gehen während des New-Pop-Festivals nach oben. Am Himmel schwebt während der Festival-Tage ein besonderes Luftfahrzeug. Wer mitschweben will, muss Glück haben bei der Verlosung - oder prominent sein. Woraus kann man während des Festivals einen Blick auf Baden-Baden werfen? 26. November: Ein TV-Sender hat Neubau-Pläne. Am Cité-Kreisel soll ein Haus auf Stelzen entstehen - mit Dachgarten. Der Gestaltungsbeirat ist begeistert von der Planung. Welcher Sender will neu bauen? 19. Dezember: Sie sollen der Anziehungspunkt in der lebendigen Krippe beim Christkindelsmarkt werden. Doch aus der Ankündigung, dort eine neue Tierart zu präsentieren, wird nichts. Zu jung, keine Erfahrung mit Publikum, so das Urteil der Markt-Organisatoren. Welche Tierart muss in diesem Jahr daheim bleiben?

