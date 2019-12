Genussreiches Programm erklingt Von Karen Streich Baden-Baden - Die Baden-Badener Musikerfamilie "Die Wagners" trägt einen großen Namen, und alle sechs Familienmitglieder sind bemüht, diesem Anspruch gerecht zu werden. Seit vielen Jahren kann man bei Vorspielen und Konzerten die musikalische Entwicklung der vier Wagner-Kinder verfolgen, und man muss feststellen, dass sie sich zu anerkannt beliebten, begabten Profimusikern gesteigert haben. Das konnte man in ihrem Jahresabschlusskonzert in der voll besetzten Lichtentaler Lutherkirche aufs Schönste erleben. Zusammen mit ihren Eltern, der Pianistin Irina Wagner und dem Klarinettisten Dominik Wagner, hatten sie ein genussreiches buntes Programm zusammengestellt, das alle zusammen mit dem Lobgesang aus der Sinfonie Nr. 2 op. 52 von Felix Mendelssohn Bartholdy in einer eigenen Bearbeitung für ihr Ensemble von Arrius Wagner festlich eröffneten. Das Nesthäkchen der Wagners, die neun Jahre alte Gracia, schloss sich - begleitet von Mutter Irina am Klavier - mit dem 1. Satz (Allegro) aus dem Violinkonzert Nr. 3 KV 216 von Wolfgang Amadeus Mozart an. Und weiter ging es mit dem "Morceau de Concert" für Trompete (Flavius Wagner) und Klavier von J.G. Pennequin. Zum virtuosen Klavierpart von Mutter Irina wusste der Trompeter Flavius mit schöner Tongebung zu gefallen, da war kein übermütiges Schmettern zu hören. Mit vier Klöppeln bewaffnet, machte sich der Schlagzeuger Arrius ans Werk und präsentierte auf dem Xylophon das Préludio No. 1 in E-minor von Ney Rosauro, ein kleines vielstimmiges Klanggewitter. Zur Auflockerung der musikalischen Darbietungen verlas Karin Falk besinnliche lyrische Texte von Rose Ausländer und anderen Dichtern. Ein Paradestück für jeden Klarinettisten ist das Klarinettenquintett KV 581 von Wolfgang Amadeus Mozart. In einer eigenen Bearbeitung für Klarinette, zwei Violinen, Trompete, Xylophon und Klavier interpretierte die ganze Familie Wagner dieses schöne Mozart-Werk, wenn auch die Instrumenten Zusammensetzung etwas abenteuerlich anmutete. Mit technischer Bravour wagte sich die 13-jährige Gloria Wagner an die Zigeunerweisen op. 20 von Pablo de Sarasate, und rasant - die Zuhörer konnten kaum so schnell folgen - interpretierte Schlagzeuger Arrius Wagner jetzt nur mit zwei Klöppeln das Stück "Xylophonia" von Joe Green, während Bruder Flavius, der nicht nur das Trompetenblasen beherrscht, auf der Gitarre Introduction und Variationen über ein Thema aus Mozarts "Zauberflöte" in der Tat zauberte, dazu noch die Etude Nr. 1 von Heitor Villa-Lobos. Mutter Irina Wagner zeigte sich nicht nur als Begleiterin am Klavier souverän, auch mit dem Prélude op. 13 Nr. 2 espressivo von Issay Dobrowen für Klavier solo bewies sie spieltechnische Bravour. Zum Abschluss ließ die gesamte Familie Wagner die mitreißenden "Pictures of Gershwin" in einer eigenen Bearbeitung erschallen, von der restlos begeisterten Zuhörerschaft mit lang anhaltendem Applaus belohnt, was letztendlich noch drei Zugaben bescherte.

