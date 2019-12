Neue Dirigentin setzt als Gitarrensolistin Akzente

Baden-Baden - Ein großartiges konzertantes Stelldichein gab das Mandolinen- und Gitarrenorchester am Sonntagabend bei einem nachweihnachtlichen Konzert in der St. Michaelskirche in Neuweier.

Das Orchester glänzte durch eine vitale Spielweise und dem Klang zusätzlicher Instrumente wie Cello, Flöten und Akkordeon. Außerdem präsentierte sich die Dirigentin Véronique van Duurling bei einigen Soloparts als absolute Ausnahmekünstlerin.

Ohne Ankündigung begann Véronique van Duurling im Chorraum unvermittelt, ein französisches Weihnachtslied auf ihrer Akustikgitarre zu spielen. Mit diesem Überraschungseffekt gelang es, die volle Aufmerksamkeit des Publikums auf die Gitarristin und ihr famoses Spiel zu lenken.

Deutlich arbeitete sie bei einem katalonischen Volkslied das feurige Temperament heraus, indem sie fingerfertig rasante Läufe am Griffbrett die Tonleiter emporklettern ließ. In den hohen Lagen traktierte sie dann die Saiten exzessiv. Sie überdehnte einzelne Töne, wrang sie geradezu aus, um im nächsten Moment mit einer unbeschreiblichen Leichtigkeit sich in tiefere Oktaven fallen zu lassen. Mit dieser kunstvollen Spielweise zog Véronique van Duurling die Zuhörer bei einem türkischen Volkslied "Koyunbaba" in den Bann. Minutenlang improvisierte sie auf der Gitarre und entfüh rte die Besucher in klanglich höhere Sphären. Das einfühlsame, rhythmische Spiel auf den Saiten war wie eine ultimative Offenbarung, denn es gewährte den Konzertbesuchern einen Einblick, wie sehr Musik Emotionen berühren kann. Véronique van Duurling beherrscht diese Kunst außergewöhnlich gut.

Nach diesem erstklassigen Einstand stellte sich die Dirigentin, die seit vergangenen März das Mandolinen- und Gitarrenorchester leitet, bei dem Neuweierer Publikum vor. So erfuhren die Konzertbesucher, dass Véronique van Duurling eine professionelle Gitarristin ist, Meisterkurse an Hochschulen unterrichtet und auf Konzertfestivals rund um den Globus unterwegs ist. Anschließend konnte sich das Publikum davon überzeugen, inwieweit sich das Mandolinen- und Gitarrenorchester unter der Leitung der neuen Dirigentin weiterentwickelt hat. So zeigte sich das Zupforchester bei einem Weihnachtspotpourri von einer ungewöhnlich flotten Variante. Da sprang bildlich mit verspielten Tönen "Rudolph, the red-nosed Reindeer" übermütig über die Notenblätter. Das lateinamerikanische "Feliz Navidad" lud die Zuhörer ein, taktvoll mitzuwippen.

Der Zauber des Weihnachtsfestes verbreitete sich noch einmal, als die Melodie von "Süßer die Glocken" den Kirchenraum erfüllte. Deutlich kam bei dem Weihnachtsohrwurm "Last Christmas" der friedliche Klang der Querflöte von Simone Kleinhans zum Tragen. Alexander Stenzel unterstützte am Kontrabass das rhythmische Fundament.

Geschickt gestand die Dirigentin bei Musikstücken aus aller Welt die Soli den verschiedenen Instrumenten zu. So erhielt die Melodie durch die Klänge eines Akkordeons von Andrea Fritz ein erzählerisches Moment. Folkloristische Elemente setzte Antje Marggraf-Hink mit den Tönen an der Altflöte. Lieblichkeit erfuhren die weihnachtlichen Weisen durch die Farbtöne eines Cellos (Wolf-Jürgen Marggraf). Am Ende des Kirchenkonzerts intonierte das Orchester "O du Fröhliche", bei dem das Publikum einstimmte.