Keine Langeweile im Jahr der Ratte



Nun, in die Zukunft können auch wir leider nicht sehen, aber einige mögliche Richtungen lassen sich doch aufzeigen. Vielleicht hilft ja dabei ein wenig fernöstliche Weisheit. Nach dem chinesischen Horoskop beginnt in Kürze das Jahr der Ratte. Und die Ratte ist das erste Zeichen aus dem Kreislauf des chinesischen Tierkreises. Daher wird dort 2020 als ein Jahr der Erneuerung und des Neubeginns angesehen.

In Baden-Baden könnte auf jeden Fall ein wenig Neubeginn nicht schaden. Dies gilt ganz besonders für diverse große Hotelprojekte, die entweder ins Stocken geraten oder nicht einmal richtig zum Start gekommen sind. Ob sich allerdings wirklich am Neuen Schloss etwas tun wird, nachdem dort der Bebauungsplan kurz vor der Aufhebung steht, erscheint eher zweifelhaft. Vielleicht kann sich Schlossherrin Fawzia Al-Hassawi ja doch zu einem Verkauf der stadtbildprägenden Immobilie durchringen. Ähnliches gilt für das Babo-Hochhaus in Oos. Auch hier erscheint die Finanzierung einer Umwandlung in ein Hotel kaum zu realisieren sein.

Kommen wir zum größten Hotel-Schock für Baden-Baden. Dass bei den Umbau- und Sanierungsarbeiten am Europäischen Hof im vergangenen Jahr das Geld ausgehen würde, hatte eigentlich niemand erwartet. Und so werden nun neue Investoren benötigt - aus dem Morgen- oder Abendland oder auch aus Fernost, schließlich haben wir ja, wie gesagt, das Jahr der Ratte.

Finanzierungsprobleme bei Bauprojekten sind aufgrund der Preisentwicklung in der Baubranche auch für die öffentliche Hand nichts Ungewöhnliches. Daher wird man abwarten müssen, ob die Stadt 2020 all ihre Pläne auch wirklich umsetzen kann. Ein besonderes Risikopotenzial beinhaltet sicherlich die Erneuerung der Fieserbrücke, denn bei diesen Arbeiten sind teure Überraschungen durchaus möglich. Das gilt auch für die Sanierung des maroden Rathaus-Daches in der Altstadt, denn schließlich ist man hier noch dabei, den ganzen Umfang der erst vor Kurzem festgestellten Schäden zu ermitteln.

Aber auch sonst hat die Stadt viel vor, wie folgende Beispiele zeigen. Der Neubau des Kindergartens Campuspark soll abgeschlossen werden, in den Sanierungsgebieten Oos und Südliche Neustadt gehen die Umbaumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum weiter, und im Schulbereich stehen umfassende Sanierungen und Erweiterungen an. Da dürfte es viel zu tun geben fürs Stadtparlament.

Glücklicherweise stehen in diesem Jahr keine Wahlen an, die die Stimmung im Gemeinderat unnötig aufheizen könnten. Man will sich ja von der besten Seite zeigen und die Sitzungen nun auch im Internet übertragen lassen. Ob dies allerdings wirklich ein "Straßenfeger" sein wird, bleibt abzuwarten. Zuvor müssen auch noch einige rechtliche Probleme gelöst werden.

Aber auch jenseits der Kommunalpolitik ist 2020 wieder eine Menge los in der Kurstadt. Und passend zur Aussicht auf allgemeinen Neubeginn soll die beliebte Philharmonische Parknacht nach der Zwangspause wegen der Bauarbeiten am Leopoldsplatz und der Bus-Umleitung durch die Allee am 1. August wieder die Herzen bezaubern.

Nach dem großen Erfolg des Heel-Laufs in die Innenstadt ist dieses sportliche Großereignis auch 2020 wieder geplant. Am 26. Juni werden sich wieder Laufermassen auf den Weg machen - und ihre Herzen vielleicht nicht bezaubern, dafür aber in Schwung bringen.

Die Fastnachtszeit dauert in diesem Jahr nicht gerade übermäßig lang, am 26. Februar heißt es schon wieder: Am Aschermittwoch ist alles vorüber. Gespannt kann man sein, ob Baden-Baden 2020 ein Prinzenpaar bekommt, ober ob erneut eine Solo-Prinzessin alles allein schultern muss. Die Freiwillige Feuerwehr in Lichtental freut sich über ihr 150-jähriges Bestehen und will dies am 27. und 28. Juni groß feiern.

Ansonsten stehen auch wieder die bekannten Großereignisse wie unter anderem die Steinbacher Winzertage (12. bis 14. Juni), das Oldtimer-Meeting (10. bis 12. Juli), das Marktplatzfest (24. bis 26. Juli) und das New-Pop-Festival (17. bis 19. September) auf dem Programm. Man sieht, auch im Jahr der Ratte wird es in Baden-Baden nicht langweilig werden. Henning Zorn