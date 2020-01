Funkelnde Ballnacht im Kurhaus



Von Veruschka Rechel



Baden-Baden - Glanz und Glamour strahlte der Baden-Badener Silvesterball im Kurhaus aus. Die zahlreich erschienenen Gäste erwartete ein abwechslungsreiches Musik- und Showprogramm, durch das Veranstaltungsmoderator Markus Priester in gewohnt charmanter Weise führte.



Es gibt alljährlich wiederkehrende Traditionen, die einem so lieb geworden sind, dass man sie nicht missen möchte. Ein berühmtes Beispiel ist die Fernsehproduktion "Dinner for one", die seit 1972 zu jedem Jahreswechsel ausgestrahlt wird und nach wie vor für viele zum Pflichtprogramm gehört. Mit dem jährlich von der Baden-Baden Events (BBE) ausgerichteten Silvester-Dinner-Ball verhält es sich ähnlich. Immer wieder aufs Neue erleben die Gäste in der unvergleichlichen Atmosphäre des traditionsreichen Kurhauses eine funkelnde Festnacht. Auch dieses Mal stand der letzte Abend des Jahres im festlich dekorierten Bénazetsaal im Zeichen eines großen Events. Auf der Empore wurden die Besucher mit einem Glas Sekt empfangen. Nicht nur das Getränk sorgte für prickelndes Star-Feeling, sondern auch das Sehen und Gesehenwerden, auf das keiner verzichten möchte. Denn wo sonst trifft man Leute, die man das ganze Jahr über nicht gesehen hat und schon gar nicht in Abendgarderobe. "Ich hätte Dich ja fast nicht wiedererkannt", rief eine Ballbesucherin entzückt aus. Zur ersten Tanzrunde spielte in diesem Jahr das "Björn Vüllgraf Orchestra" auf. Der schwedische Gründer Björn Vüllgraf beschreitet mit seinem modernen Tanzorchester der Extraklasse bereits seit Jahren neue Wege und begeistert mittlerweile deutschlandweit ein tanzfreudiges Ballpublikum von Jung bis Alt. Vüllgraf, Pianist, Keyboarder, Arrangeur und Chorleiter in einem, geht mit seinen Arrangements individuell auf die Stärken seiner Musiker ein. Die Casino-Band Baden-Baden war traditionsgemäß wieder dabei und wurde mit derselben Begeisterung aufgenommen wie in den vergangenen Jahren. Vielen Ballbesuchern ist sie inzwischen ans Herz gewachsen, weil zu ihrem unverwechselbaren Sound auch bekennende Nichttänzer schön schwofen können. Das Paar Katharina Schumann und Heiko Samlowski von der Lateinformation FG Aachen-Düsseldorf faszinierte mit seiner Tanzshow "The great Gatsby" und die gesamte Formation mit "Love Letters". Bei "The Rat Pack" musste man eigentlich nur ein bisschen die Augen zumachen, um sich in die Swinging Sixties mit dem Charme und der Coolness von Entertainment-Legenden wie Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. zu versetzen. Atemloses Staunen löste der Harlekin Kristalleon aus, der sich als Meister der leisen Töne entpuppte. In einem Kostüm aus 400 Spiegeln und mit silberner Maske entführte er das Publikum in einen Tagtraum. Es war mucksmäuschenstill, damit man die magischen Klänge hören konnte, die er seiner Glasharfe entlockte, indem er kristallene Gläser zum Schwingen und Schweben brachte. Beim Schnellzeichner und Karikaturisten Marcel Bender dagegen ging es alles andere als leise zu, denn da gab es so Verblüffendes zu sehen, dass viele ihrer Begeisterung laut Ausdruck verliehen. Der Diplom-Designer kreierte den ganzen Abend auf der Empore persönliche Erinnerungen für die Ballgäste, indem er sie in Minutenschnelle treffsicher und humorvoll karikierte. Und das einfach auf einem Blatt Papier, das der jeweilige Gast mitnehmen durfte. Marcel Bender fesselt mit seinen Arbeiten seit über zehn Jahren auf nationalen und internationalen Events unter anderem durch Witz und große künstlerische Qualität.

