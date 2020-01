Segen für Sinzheim, Hilfe für den Libanon Von Alois Huck



Sinzheim - 66 Sternsinger in 17 Gruppen, die von Erwachsenen begleitet werden, wurden am Neujahrstag nach dem Abendgottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin ausgesendet. Am Donnerstag und heute verkünden sie die frohe Weihnachtsbotschaft in Sinzheim und den Teilorten.







Ungewöhnliche Klänge mit einem Lied aus dem Libanon drangen zu Beginn des Gottesdienstes durch das Kirchenschiff, denn in diesem Jahr steht die Sternsingeraktion unter dem Motto "Frieden! Im Libanon und weltweit". Die "Frühmessler", eine Musikgruppe, die seit nunmehr nahezu 20 Jahren vor allem bei Kinder- und Jugendgottesdiensten musiziert, begleitete das Messopfer. Ungewöhnliche Klänge mit einem Lied aus dem Libanon drangen zu Beginn des Gottesdienstes durch das Kirchenschiff, denn in diesem Jahr steht die Sternsingeraktion unter dem Motto "Frieden! Im Libanon und weltweit". Die "Frühmessler", eine Musikgruppe, die seit nunmehr nahezu 20 Jahren vor allem bei Kinder- und Jugendgottesdiensten musiziert, begleitete das Messopfer. In Konzelebration mit Dekan Martin Schlick feierte Pfarrkurator Bernhard Dorner den Gottesdienst. "Versöhnung und Respekt sind wichtig für das menschliche Miteinander", betonte er. Dabei ermunterte er die Mädchen und Jungen, den Segen Gottes in die Häuser und Familien tragen. Die Sternsinger sind neben Ministranten auch Erstkommunionkinder aus diesem Jahr und früheren Jahren sowie Kinder, die Gemeindereferentin Annette Unkrich im Religionsunterricht angesprochen hat. Sie hatte zusammen mit einigen Helferinnen die Sternsingeraktion organisiert und die Sternsinger auf ihre Aufgabe eingestimmt. Für jeden war aus Papier eine kleine Friedenstaube hergestellt worden, die in der Pfarrkirche an einem Strauch befestigt war. Im Libanon, so erläuterte Unkrich, seien viele Kinder durch Kriegsereignisse betroffen. Aus dem Nachbarland Syrien wären viele Menschen in den Libanon geflüchtet, der fast ein Drittel seiner Einwohnerzahl an Flüchtlingen aufgenommen habe. Oft seien die Kindheit und Jugend durch diese schlimmen Ereignisse vorbei. Deshalb sollen in diesem Jahr Sternsinger helfen, dass die Kinder im Libanon weiter die Schule besuchen können. Konkrete Hilfe



für Waisenhaus



Sinzheim unterstützt noch ein eigenes Sternsingerprojekt in Tansania. Dazu fließt ein Betrag über das Kindermissionswerk konkret in ein Waisenhaus, in dem derzeit 94 Kinder untergebracht sind. Vor allem für Unterrichtsräume werden Gelder benötigt. Bisher wurde ein Ernährungsprojekt erfolgreich entwickelt, bei dem die Kinder Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten bekommen. Einmal wöchentlich bereichern auch Fisch und ein Ei den Speiseplan. Pfarrer Dorner segnete Weihrauch und die Kreiden. Damit schreiben die Sternsinger über den Haustüren die Jahreszahl 2020 und die Buchstaben C, M und B, was "Christus segne dieses Haus" bedeutet. Mit Liedern und einem Gebet bitten sie die Familien um eine Spende. Ihr Einsatz wird in einigen Tagen mit einem gemeinsamen Essen belohnt.

