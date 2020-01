Wertschätzung für ältere Generation

Karlsruhe



Skandal im Kunsthandel Karlsruhe (red) - 2019 war reich an Kunstskandalen, einer traf ins Herz des Kunsthandels: Ein Galerist aus Freudenstadt und prominenter Aussteller der Art Karlsruhe ist in einen Richter-Fälschungsskandal verwickelt. Er wurde verhaftet, seine Berliner Galerie geschlossen (Foto: Symbolbild). » Weitersagen (red) - 2019 war reich an Kunstskandalen, einer traf ins Herz des Kunsthandels: Ein Galerist aus Freudenstadt und prominenter Aussteller der Art Karlsruhe ist in einen Richter-Fälschungsskandal verwickelt. Er wurde verhaftet, seine Berliner Galerie geschlossen (Foto: Symbolbild). » - Mehr