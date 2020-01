Johannisbeere ist nicht gleich Johannisbeere Sinzheim (red) - Um die Obstgehölze wie Beerensträucher und Obstbäume gesund und vital zu halten, müssen sie regelmäßig zurückgeschnitten werden. Nur durch einen fach- gemäß ausgeführten Schnitt erhält der Gärtner im Sommer und im Spätjahr viele qualitativ gute und gesunde Früchte, teilt der Obst- und Gartenbauverein Sinzheim mit. Deshalb sollte beim Schneiden auch nicht planlos vorgegangen werden. Vielmehr sind Kenntnisse über die Eigenschaften und Besonderheiten der Bäume und Sträucher unabdingbare Voraussetzung für das Gelingen. (red) - Um die Obstgehölze wie Beerensträucher und Obstbäume gesund und vital zu halten, müssen sie regelmäßig zurückgeschnitten werden. Nur durch einen fach- gemäß ausgeführten Schnitt erhält der Gärtner im Sommer und im Spätjahr viele qualitativ gute und gesunde Früchte, teilt der Obst- und Gartenbauverein Sinzheim mit. Deshalb sollte beim Schneiden auch nicht planlos vorgegangen werden. Vielmehr sind Kenntnisse über die Eigenschaften und Besonderheiten der Bäume und Sträucher unabdingbare Voraussetzung für das Gelingen. Wer mehr wissen möchte über Erziehungs- und Erhaltungsschnitt, über Fächererziehung, Hochstämmchen, Spindel- und Schnurbäume und vieles mehr ist am Samstag, 11. Januar, beim OGV Sinzheim an der richtigen Adresse. Der Schnittkurs startet um 13.30 Uhr im vereinseigenen Lehrgarten in der Müllhofener Straße (gegenüber dem Sinzheimer Gemeindebauhof). Vereinsmitglieder sowie alle interessierten Hobby- und Freizeitgärtner, ob Profis, Anfänger oder Fortgeschrittene sind eingeladen. Welcher Laie wüsste etwa schon, dass weiße und rote Johannisbeeren anders geschnitten werden als ihr schwarzes Pendant? Auch bei Brombeeren bringt ein Auslichtungsschnitt gesunde, große Früchte und bei Himbeeren wiederum ist zu beachten, dass es sommerfruchtende und herbstfruchtende Sorten gibt, die verschieden zu kultivieren sind. Auch Stachelbeeren, Jostabeeren, Feigen und Kiwi erfordern besondere Schnit ttechniken. Als Ergänzung zu den Beerensträuchern bietet es sich an, schwach wachsende Obstbäume zu pflanzen - von Apfel bis Pfirsich. Diese Obstbäume werden vorwiegend als Spindelbäume oder im Spalier erzogen. Somit bilden sie keine ausladenden Kronen und verursachen einen relativ geringen Schnittaufwand. Für Mitglieder ist der Kurs kostenfrei, für Nichtmitglieder wird ein Entgelt in Höhe von fünf Euro erhoben. Im Anschluss besteht bei Kaffee und Kuchen die Möglichkeit, mit den Fachleuten des Vereins ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen. Bei schlechtem Wetter verschiebt sich der Termin um eine Woche. Der letzte Stand kann am Samstagvormittag unter (01 51) 56 34 01 28 abgefragt werden.

