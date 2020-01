Amelja lässt sich reichlich Zeit

- Viel hätte nicht gefehlt, und die neue Erdenbürgerin hätte glatt den Neujahrstag verpasst. Exakt um 22.06 Uhr erblickte die kleine Amelja am Mittwoch, 1. Januar 2020, in der Balger Klinik das Licht der Welt. Die 51 Zentimeter große Dame mit einem Gewicht von 3 450 Gramm ist damit dieses Jahr das erste Neugeborene der Region Mittelbaden. Die frischgebackenen stolzen Eltern Monika und Dmitry Burmistrov - beide in Baden Baden zu Hause - zeigten sich glücklich, dass die Geburt so gut gelaufen ist, und freuen sich nun auf eine spannende Zeit mit ihrem Nachwuchs, teilt das Klinikum mit. Zuvor durften sie die Glückwünsche von Ärzteschaft, Schwestern und Hebammenteam entgegennehmen.

Statistisch gesehen hält der Babyboom auch in der Region weiter an. Mit insgesamt 2 075 Geburten feiert Mittelbaden einen neuen Geburtenrekord. Im Vorjahr war man noch hauchdünn an der 2000er-Marke vorbeigeschrammt (1999). Gründe für diesen Trend sind laut Stadtpressestelle nicht zuletzt die Schließung der Geburtshilfe-Abteilung im Bühler Krankenhaus 2016 sowie steigende Geburtenzahlen im Migrationsbereich.

Für den größten Zuwachs sorgt die Klinik in Balg, wo die Zahl aus dem Jahr 2015 (1 107) auf nunmehr 1 514 kontinuierlich angeschwollen ist (im Vorjahr waren es 1421). In der Klinik Rastatt hinwiederum ist der Trend minimal rückläufig. Nach dem Zwischenhoch vor drei Jahren (604) ist man dort mittlerweile bei 561 Geburten angelangt - insgesamt 17 weniger als im Vorjahr (578).

Dass beim Standesamt Baden-Baden fürs abgelaufene Jahr 1 602 Neubürger erfasst sind (zuletzt 1418), hängt laut Stadtpressestelle mit Nachmeldungen aus dem Jahr 2018 zusammen - seien es Neugeborene, die kurz vor Jahreswechsel oder bereits im Ausland das Licht der Welt erblickt hatten und erst später meldetechnisch erfasst wurden. Hausgeburten waren 2019 lediglich zwei zu verzeichnen.

Spitzenreiter bei den Vornamen waren Emma und Jonas. Dabei gibt es allerdings Unterschiede zwischen den Geburtenstationen in Baden-Baden Balg und Rastatt. Während in Balg die meisten Mädchen Emma und Mia genannt wurden und bei den Jungennamen Noah und David dominierten, lagen in Rastatt die Namen Ella beziehungsweise Jonas und Leo ganz vorne.

Einen rückläufigen Trend gibt es laut Statistik des Standesamtes Baden-Baden für den Stadtkreis bei der Zahl der Eheschließungen, sie belief sich im Vorjahr auf 346. Das sind 23 weniger als noch im Jahr 2018. Das Standesamt hielt 1199 Sterbefälle in seinen Registern fest, 2018 waren es 1 130.

945 Eltern gaben ihrem Kind einen Vornamen, 604 Kinder haben zwei Vornamen und 38 Kinder erhielten mehr als zwei Vornamen. Insgesamt erblickten 828 Jungs und 774 Mädchen in der Kurstadt das Licht der Welt.