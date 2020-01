Spektakuläre Würfe und schwerelose Körper

Auch nach 32 Jahren hat die Turngala nichts von ihrer Attraktivität eingebüßt, diesmal reisen die Athleten aufgrund der Kooperation mit dem Niedersächsischen Turner-Bund auf ihrer rund 20 Stationen umfassenden Tournee erstmals auch nach Norddeutschland. Aufgrund des trotz internationaler Turner, Akrobaten und Artisten familiären Charakters der Show wuselten auch viele Kinder durchs Festspielhaus, die an allen Spielorten ausdrücklich mit einbezogen werden. Turnvereine vor Ort dürfen ihre Jüngsten auf der Bühne präsentieren, was im Festspielhaus traditionell der Turnerbund Sinzheim wegen seiner großen Teamstärke übernimmt.

Zuvor ermutigte der Präsident des Badischen Turner-Bundes, Gerhard Mengesdorf, bisher eher passive Besucher, sich in den vielen Sportvereinen eine passende Sportart auszusuchen und aktiv zu werden. Die "Burning Ropes" der TS Ottersweier, eingerahmt von der Trachtenkapelle Obersasbach, zeigten zum sportlichen Auftakt die eindrucksvolle Wandlung des früheren Seilspringens zum heutigen Hochleistungssport. Einen flotten Dreier mit tänzerischer Akrobatik auf einem Tisch und am Dreierreck (mit fliegendem Wechsel zwischen den Geräten) lieferte das Showproject, ehemalige Bundesligaturner mit Hang zu ungewöhnlichen Choreografien. Auf spektakuläre Sprünge auf dem drei Meter langen, wippenden Teeterboard haben sich die Schweden Lukas Ivanov und Aaron Hakala spezialisiert, sie hatten aber genauso wirbelnde Pirouetten und einzigartige Balanceakte in einem Cyr Wheel im Gepäck. Harmonische Eleganz und schwerelose Körperlichkeit präsentierten Jose Martinez und Gaby Cardozo an den Strapaten, Bändern der Luftakrobatik, ebenso wie bei ihrer Partnerakrobatik am Boden, wobei ihre ästhetische Verschmelzung beider Körper ganze Geschichten erzählte. Viktoria Gnatiuk baute bei ihrer Handstand-Equilibristik bunte Klö tzchen beeindruckend stabil aufeinander und stieg darauf immer höher. Noch mehr begeisterte die Ukrainerin bei ihrer scheinbar schwerelosen Choreografie am Doppelluftring. Wie im Lift mögen sich die beiden Mädels der gleichnamigen Truppe tatsächlich fühlen, wenn sie von ihren Partnern in drei Metern Höhe durch die Luft gewirbelt werden.

Die spektakulären Würfe der vier Artisten aus Frankreich passten blendend zu der spritzigen Rock'n'Roll-Untermalung. Denn auch die Sound- und Lichttechnik zeigte sich bei der Turngala sportlich und wechselte rasant die Szenerie. Zu den absoluten Glanznummern der Show zählten Anatoliy Ignatov und Valeriy Ganzyuk mit ihrer Handstand-Eqilibristik der Extraklasse, wobei ihre Körper in vollendeter Harmonie und absolutem Gleichklang ineinander zu verschmelzen schienen. Fasil Moges gelang es, eine freistehende Leiter durch Körperbeherrschung trotz seiner Akrobatik in Balance zu halten. Mit der beeindruckend kreativen Inszenierung klassischer Sportgeräte punkteten die gestählten Mannen des Artistic Show Teams Heidelberg, rhythmische Sportgymnastik ist das Metier des SKC Tabea.

Mit schwäbelndem Charme führte Komikerin Rosemie Warth durch das bunte Programm, das in einem famosen Finale endete.