Alle Aufführungen ausverkauft

Freiburg / Baden-Baden

Freiburg/Baden-Baden (for) - Sonnenschein, 20 Grad und Schnee passt eigentlich nicht zusammen. In einigen Skigebieten ist das mittlerweile aber Realität. Immer mehr Liftbetreiber starten bereits im Oktober in die Wintersportsaison. Der Schnee rieselt aus riesigen Schneekanonen (Foto: pr).

Gaggenau

Gaggenau (red) - Mit 70 Teilnehmern hatten die Organisatoren gerechnet - fast doppelt so viele gingen beim Silvesterlauf in Freiolsheim an den Start (Foto: Rohwer). Angesichts der 130 Starter denkt der SC Mahlberg Freiolsheim darüber nach, den Lauf wieder regelmäßig durchzuführen.

Garmisch

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Seine Bescheidenheit legte Karl Geiger (Foto: dpa) auch vor dem Neujahrsspringen nicht ab. So gut gelaunt wie nie zuvor ging es für den DSV-Hoffnungsträger zum zweiten Klassiker. "Ich fahre da mit einem Grinsen rüber", sagte der Oberstdorf-Zweite.