700-Jahr-Feier prägt 2020

Laut Rees wird der Ortschaftsrat am 5. Juli die Bevölkerung zu einem Festakt anlässlich des Ortsjubiläums einladen. Um die Attraktivität des Ortes zu erhöhen, kündigte der Ortsvorsteher im Laufe des Jahres die Installation freier Internetverbindungen an der Wendelinushalle, der Grundschule, bei der Ortsverwaltung, dem Dorfladen und dem Kindergarten an. Auch in Sachen umweltfreundliche Mobilität will der Ort mit der Sanierung bestehender Rad- und Feldwege in die Zukunft steuern. Auf dem Wunschzettel steht aber nach wie vor die direkte Radwegeverbindung zum Nachbarort Weitenung. "Diese wollen wir weiter vorantreiben", informierte Rees. Vor seiner Vorausschau auf das bevorstehende Jahr blickte Rees auf einige Geschehnisse des vergangenen Jahres zurück.

So seien im Neubaugebiet mittlerweile nahezu alle Bauplätze verkauft und erste Häuser bereits fertiggestellt. Sichtbare Veränderungen gab es am Sportplatz. Dort versetzten die Mitglieder des Angelsportvereins die Garagen und installierten ein Vordach. "Das ist den Anglern sehr gut gelungen", lobte der Ortsvorsteher das Ergebnis. Ebenso bedankte sich Rees bei den Verantwortlichen des Sportvereins. Denn diese hätten mit "sehr viel Eigenleistungen" den Bau eines Kleinspielfeldes mit Kunstrasen begonnen. Anpacken können auch die Mitglieder des Ortschaftsrates. Denn die Ortschaftsräte verlegten am Friedhof Abwasserleitungen, sodass im Laufe des Jahres dort eine neue WC-Anlage installiert werden kann, erfuhren die Gäste.

Gut in Erinnerung sind den Gästen der Umzug des neuen Dorfladens und die Eröffnung der Multifunktionsbühne im Mai vergangenen Jahres. "Der gesamte Ort profitiert von dem neuen Dorfladen", zeigte sich Bürgermeister Erik Ernst in seinen Grußworten überzeugt.

Dass die Vereine in Leiberstung aktiv das gesellschaftliche Leben mitgestalten, das bewiesen die Auftritte der beiden Gesangvereine, des Kirchenchors und der Chorgemeinschaft Leiberstung. Die Mitstreiter der Fidele Jehle Runde bewirteten die zahlreichen Gäste. Mit einem Lied und einem Gedicht über eine Weihnachtsmaus versprühten die Grundschulkinder noch einmal einen Hauch von Weihnachtsstimmung.

Als Gastkapelle unterhielten die Varnhalter Winzerbuben unter der musikalischen Leitung von Andreas Hacken. Abschließend ehrte Ortsvorsteher Rees Personen, die sich durch ihren ehrenamtlichen Einsatz im Ort verdient gemacht haben mit einem Präsent.