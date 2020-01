"Keiner kann gute Zeiten garantieren"

- Gerhard Herbrich ist ein mit seinem Beruf glückliches und zufriedenes Mitglied der "Katastrophenschutzfamilie", wie er sie nennt. Heute wird er im Alten Ratssaal in Baden-Baden mit dem Ehrenkreuz in Silber der Bundeswehr ausgezeichnet. Er bekommt die für Zivilisten seltene Auszeichnung für seine gute Zusammenarbeit mit der Bundeswehr.Herbrich ist seit 2002 Leiter der Abteilung Katastrophenschutz und Verwaltung im Fachgebiet Öffentliche Ordnung der Stadt und seit 2012 stellvertretender Leiter des Fachgebiets. In dieser Funktion interagiert er ständig mit zahllosen Hilfsorganisationen von DRK über Feuerwehr, THW und Bergwacht.

An Einsätzen, die er zu koordinieren hat, herrscht in Herbrichs heutiger Position kein Mangel, denn: "Keiner kann gute Zeiten garantieren", wie er sagt. Hochwasserkatastrophen, Orkan-Ereignisse wie "Lothar" oder "Kyrill" 1999 oder 2007, sind nur wenige Beispiele, wo die Katastrophenschutzhelfer entscheiden müssen, wie die Bevölkerung versorgt und geschützt werden kann.

Aber das ist noch längst nicht alles, was den Katastrophenschützern obliegt. Eine ganze Reihe von Übungen beziehen sich auch auf Themen wie Erdbeben, Unwetter, Bahnunfälle, Tierseuchenkrisen, Unfälle auf dem Rhein, Evakuierung der Klinik Balg oder Stromausfälle. Auf all diese Eventualitäten ist Gerhard Herbrich, der seine Laufbahn mit der Grundausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Lahr begann, dank unzähliger Aus- und Fortbildungsmaßnahmen bestens vorbereitet. Selbst für das G 20-Treffen der Finanzminister im März 2017 sind schon alle Fäden bei ihm zusammen gelaufen.

Auch in diesem Jahr wartet wieder ein Haufen Arbeit auf ihn. Im März beginnen die Vorbereitungen der Katastrophenschutzübungen "Stromausfall", im Sommer die für Vorbereitungen zur Leitung der Erhebungsstelle Zensus (Volkszählung) im Stadtkreis Baden-Baden 2021. All dies obliegt Gerhard Herbrich - und diese abwechslungsreiche Tätigkeit bereitet ihm Freude. Unterstützt wird er bei alledem immer auch von seiner Gattin Claudia und den Söhnen Thorsten und Lukas, die ihm den Rücken freihalten.