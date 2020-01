Ideengeber an sämtlichen Fronten

Während er 43 Jahre lang bei der Firma Bosch, zuletzt 20 Jahre als Leiter des Sondermaschinenbaus beruflich tätig war, engagierte er sich bis 1997 29 Jahre lang als Erster Vorsitzender des MGV "Sängerlust Kartung". Unter seiner Leitung wurden 1975 der Jugendchor, 1985 der Folklorechor und 1987 die "Minisingers" ins Leben gerufen. Die Jubiläen zum 75., 80. und 90. Jahr des MGV zählt Peter zu den großen Ereignissen seiner Zeit als Vorsitzender.

Neben zahlreichen Konzerten im In- und Ausland wurden diese 1992 allerdings noch gekrönt von den Internationalen Liedertagen in der Fremersberghalle. 60 Chöre mit über 2 000 Sängerinnen und Sängern aus ganz Europa traten dort auf.

Peter gründete auch den Kartunger Narrenclub KNC. Die Seeräuberfrauen, Hexen, das Ballett, Prinzenclub, Prinzenpaare und Prinzengarde gehen ebenso auf seine Initiative zurück wie die Einführung zweier Prunk- und Fremdensitzungen in der Fremersberghalle und des Kartunger Fasnachtsumzugs. Außerdem war der KNC einer der ersten Vereine in der Region, die einen Volkslauf und ein Volksradfahren einführten, deren Erlöse jeweils der Lebenshilfe in Sinzheim und dem DRK zugute kamen.

Unter seiner 41-jährigen Ägide als Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Kartung wurden viele Ortsverschönerungsmaßnahmen durchgeführt: Drei Brunnenanlagen, Blumenkübel, die Gestaltung des Kreuzplatze s, Restaurierung aller Wegkreuze und mehr. Als Initiator des Kartunger Straßenfestes wirkte Rolf Peter maßgebend bei der Planung, Baugenehmigung und Finanzierung der Sport- und Festplatzanlage und der Vereinslagerhalle sowie beim Ausbau und der Finanzierung der Kellerräume im Kindergarten für die Kartunger Vereine mit. Außerdem gibt es in Kartung seit Rolf Peter eine alljährliche Veranstaltung für ältere Mitbürger.

Zahlreiche





politische Ämter



Auch für eine Innenrenovierung und die Finanzierung einer neuen Orgel für die Kirche Maria Hilf in Höhe von 181 000 Euro stellten die Vereine und die Dorfgemeinschaft 61 000 Euro und viel Eigenarbeit zur Verfügung. "Ganz nebenbei" agierte Peter 15 Jahre im Gemeinderat, zwölf Jahre als stellvertretender Bürgermeister und CDU-Fraktionsvorsitzender, elf Jahre als stellvertretender CDU-Vorsitzender, 20 Jahre als Kreisrat. Auch die Ämter als Vizepräsident und Präsident hat er seit 1991 inne.

Mehrere Jahre war er auch Elternbeiratsvorsitzender der Grundschule Kartung und der Lenderschule Sasbach. Unter den vielen Ehrungen, die Rolf Peter verliehen wurden, ragt das ihm 2007 zuerkannte Bundesverdienstkreuz hervor.

Aktiv bleibt der Jubilar weiterhin. Schon jetzt ist er mit dem bevorstehenden Chorfestival 2020 des Mittelbadischen Sängerkreises befasst, dessen Eröffnungskonzert am 21. März in der Badner Halle in Rastatt stattfindet und bis November acht Konzerte in Mittelbaden, davon eines am 5. Juli in St. Martin in Sinzheim, beinhalten wird.