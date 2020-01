Moderne Filiale in der Schwarzwaldstraße

"Wir freuen uns, dass wir es endlich machen können", sagt Regionalverkaufsleiter Paul Herfurth. Schon seit einigen Jahren trage man sich mit dem Gedanken, an diesem Standort zu modernisieren. Und auch Filialleiter Ramazan Demirlikaya steht die Vorfreude auf das Projekt schon ins Gesicht geschrieben. "Am Ostersamstag, 11. April, ist der letzte Öffnungstag", sagt er. Am 26. November, das ist der Donnerstag vor dem Ersten Advent, soll die komplett neue Filiale an den Start gehen. Das ist ein ehrgeiziger Zeitplan, doch Herfurth ist optimistisch, dass es klappt. "Wir setzen bei solchen Vorhaben immer auf Handwerksfirmen aus der Region", sagt er.

Und was wird neu sein in der "Frische-Filiale", die dort entsteht? Das sagt schon der Name: Frische steht im Zentrum, sagt Demirlikaya. Schon im Eingangsbereich wird es Frischfisch, Fleisch, Obst und Gemüse geben. Auch der Convenience-Bereich, also die Regale mit den fertigen Produkten, werde ausgebaut. Zudem sei "manuelles Backen" angesagt. Konkret heißt das: Es gibt einen offenen Backbereich, in dem Mitarbeiter Backwaren aufbacken. Zudem wird eine Karlsruher Bäckerei die Filiale beliefern - "die backen mit regionalen Rohstoffen und haben viel Bio im Sortiment", sagt Herfurth.

Überhaupt werde es bei Aldi Süd künftig mehr Bio-Produkte geben. Das Sortiment in der Schwarzwaldstraße wird erweitert. Die Verkaufsfläche wird um mehr als ein Viertel auf 1 295 Quadratmeter anwachsen. Das geht nicht zulasten der rund 100 Parkplätze, wie der Verkaufsleiter betont, sondern wird dadurch erreicht, dass der neue Markt näher an die Grüne Einfahrt heranrücken und künftig gerade auf dem Grundstück stehen wird.

Die etwa 15 Mitarbeiter werden während der Bauzeit in den Filialen in Oos und Sinzheim arbeiten. Danach werde man drei bis vier Mitarbeiter mehr brauchen, meint Demirlikaya. "Bewerbungen nehmen wir ab sofort entgegen." Und weil auch die Kundschaft während der Bauzeit auf die beiden anderen Filialen in der Region ausweichen wird, soll auch das Sinzheimer Geschäft demnächst renoviert werden. "Im März werden wir dort ein bis zwei Wochen schließen", kündigt Herfurth an. In dieser Zeit werde die Sinzheimer Filiale modernisiert und konzeptionell sowie optisch an den Discounter in Oos angepasst.

Der Standort Schwarzwaldstraße sei "äußerst wichtig", betont Herfurth. Baden-Baden habe große Kaufkraft. Durch die gute Lage und die tolle Anbindung auch per Bus sei der Markt nicht nur eine gute Adresse für den Großeinkauf, sondern spiele auch als Nahversorger für die Weststadt und Teile von Oos eine große Rolle. Deshalb sei es auch gut und angemessen, dass dort eine so moderne Filiale entstehe.

