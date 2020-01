"Verwandte sind auch Menschen"

- Vor 40 Jahren wurde am Gymnasium Hohenbaden eine Theater-AG ins Leben gerufen, die unter stets wechselnder Leitung von Schülern und Ehemaligen Stücke probt und inszeniert - und das ohne Beteiligung der Lehrer. Als das über Jahre tradierte Wissen durch fehlende Leitung drohte, verloren zu gehen, sind die ehemaligen "Hobianer" und Theater AG-Mitglieder Josua Straß, Anna Löprich und Leander Mangelsdorf auf den steckengebliebenen Theaterzug aufgesprungen, um ihn wieder in Fahrt zu bringen.

Josua Straß ist mit seinen gleichnamigen Büchereien vor Ort. Anna Löprich arbeitet als Physiotherapeutin ebenfalls in Baden-Baden, und Leander Mangelsdorf hat in Freiburg seinen Bachelor in populärer Musik gemacht und stellt sich zur Verfügung, bis er sein Masterstudium aufnimmt. So hat das theatertreue Trio seit September vergangenen Jahres gemeinsam die Regie für die Komödie "Verwandte sind auch nur Menschen" von Erich Kästner und Eberhard Keinsdorff übernommen. Straß hatte vorab das Stück ausgesucht und sich um die Schauspieler gekümmert. Mit dem Ergebnis, dass 19 Schüler und Schülerinnen aus fast allen Klassen mit Feuereifer dabei sind und seit Wochen nahezu täglich proben.

Wenn man hört, dass jeder der drei Regisseure bis jetzt nahezu rund 500 Stunden Arbeit investiert hat, wundert es nicht, dass sie es geschafft haben, die Theater-AG zu neuem Leben zu erwecken. Doch mangelndes Engagement war nicht der Grund für das Beinahe-Aus der AG. "Die Achillesferse der Theater-AG besteht darin, dass das Wissen der älteren Teilnehmer immer an die jüngeren weitergegeben werden muss", erklärte Straß, und er fügte hinzu: "Wenn das versäumt wird, wie es den letzten Jahren der Fall war, droht das Ende der AG. Und da jetzt das 40-jährige Bestehen vor der Tür steht, musste etwas passieren."

Dank der neuen Regie passierte viel in der kurzen Zeit. "Wir sind bis in die fünften Klassen gegangen, um Darsteller zu gewinnen", so Straß weiter, "denn nur so besteht die Chance, dass zum Beispiel ein Fünftklässler mit einer kleinen Rolle beginnt und eines Tages als Ehemaliger auf dem Regiestuhl sitzt."

Nicht ohne Grund gäbe es einige Schauspieler und Regisseure, die durch die Theater-AG am Hohenbaden zu ihren Berufen gefunden hätten. Auch, wenn keine Lehrer beteiligt seien, wären die 40 Jahre Theater-AG ohne das Vertrauen der jeweiligen Schulleitung und Lehrerschaft in die Akteure nicht möglich gewesen. "Denn wir bekommen alle Vollmachten, die wir brauchen", betonte Straß.

Auf das Stück aus den 30er Jahren darf man gespannt sein. Es wurde ein wenig entstaubt und zeitgemäß aufpoliert. So wurde aus dem Corned Beef-Händler im Original der Tofu-Verkäufer in der Neufassung. Als es für die Rollen eine Bewerberin zu viel gab, schrieb ihr Leander Mangelsdorf kurz entschlossen die Rolle eines Zimmermädchens auf den Leib. Aber mehr wird jetzt nicht verraten.

Wer alles wissen möchte, ist bei freiem Eintritt eingeladen, eine der Aufführungen zu besuchen, die am Mittwoch, 15., Freitag, 17., und Samstag, 18. Januar, jeweils um 19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Hohenbaden stattfinden werden.