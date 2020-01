Welterbe-Bewerbung: Wenig Chancen im ersten Anlauf

Weisenbach

Seit 100 Tagen im Amt Weisenbach (mm) - Daniel Retsch trat am 1. Oktober seinen Dienst als Bürgermeister in Weisenbach an. Im BT-Interview blickt er auf seine ersten 100 Tag an der Spitze der Murgtalgemeinde zurück. Es gab keine Probleme, sondern Herausforderungen, so sein Fazit (Foto: mm). » Weitersagen (mm) - Daniel Retsch trat am 1. Oktober seinen Dienst als Bürgermeister in Weisenbach an. Im BT-Interview blickt er auf seine ersten 100 Tag an der Spitze der Murgtalgemeinde zurück. Es gab keine Probleme, sondern Herausforderungen, so sein Fazit (Foto: mm). » - Mehr

Baden-Baden

Nicolas Cage beehrt Kurstadt Baden-Baden (red) - Geroldsauer Mühle, Löwenbräu und Le Bistro - das waren die Stationen von Nicolas Cage bei seiner Stippvisite in Baden-Baden (Foto: Geroldsauer Mühle). Den geplanten kulinarischen Besuch von Baiersbronn hatte der Hollywoodstar umdisponieren müssen. » Weitersagen (red) - Geroldsauer Mühle, Löwenbräu und Le Bistro - das waren die Stationen von Nicolas Cage bei seiner Stippvisite in Baden-Baden (Foto: Geroldsauer Mühle). Den geplanten kulinarischen Besuch von Baiersbronn hatte der Hollywoodstar umdisponieren müssen. » - Mehr

Brisbane

Zverev macht Sorgen Brisbane (dpa) - Mutlos, verunsichert, ohne Kampfgeist: Alexander Zverevs letzte deutliche Klatsche beim ATP-Cup im australischen Brisbane passte ins Bild. Teamchef Boris Becker findet deutliche Worte. Nach der 1:2-Niederlage gegen Kanada ist das deutsche Team ausgeschieden (Foto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Mutlos, verunsichert, ohne Kampfgeist: Alexander Zverevs letzte deutliche Klatsche beim ATP-Cup im australischen Brisbane passte ins Bild. Teamchef Boris Becker findet deutliche Worte. Nach der 1:2-Niederlage gegen Kanada ist das deutsche Team ausgeschieden (Foto: dpa). » - Mehr