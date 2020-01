Welterbe-Bewerbung: Wenig Chancen im ersten Anlauf

Lörrach

Polizeigebäude geräumt Lörrach (lsw) - Wegen einer unbekannten Substanz ist das Gebäude der Kriminalpolizei in Lörrach geräumt worden. Zuvor war einer Polizistin bei der Untersuchung des Pulvers im Labor schlecht geworden. Das Pulver stammte nach Angaben vom Freitag aus einem Rauschgiftfall (Symbolfoto: dpa).

Gernsbach

Glatfelter streicht rund 100 Stellen Gernsbach (stj) - Hiobsbotschaft für den Wirtschaftsstandort Gernsbach: Glatfelter, ein weltweit führender Lieferant von technischen Spezialpapieren und größter Arbeitgeber der Stadt, kündigt den Abbau von ungefähr 100 Stellen an seinem Standort in der Hördener Straße an (Foto: av).