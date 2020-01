Übernachtungsrekord in der Sportschule

Moskau



Carlsen bester Fußball-Manager Moskau (ham) - Magnus Carlsen hat nicht nur am Jahresende seine WM-Titel elf und zwölf bei der Schnell- und Blitzschach-WM in Moskau abgeräumt. Der Norweger (Foto: Ootes) übernahm auch im virtuellen Fußball-Managerspiel "Fantasy Premier League" Platz eins der Weltrangliste.