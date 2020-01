Ohne Einwilligung geht nichts

"Wir warten momentan auf eine Stellungnahme des Landes-Datenschutzbeauftragten, um die wir gebeten haben", betont Stadt-Pressesprecher Roland Seiter. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie man sich angesichts der ablehnenden Haltung von vier Stadträten verhalten soll. Die drei AfD-Räte sowie Werner Schmoll von der SPD haben nämlich verlauten lassen, dass sie das Streaming ablehnen und mit Internet-Übertragungen ihrer Wortmeldungen in Gemeinderatssitzungen nicht einverstanden seien.

Der jetzt durch die Anfrage aus Baden-Baden eingeschaltete Landesbeauftragte für den Datenschutz hat bereits in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass solche Übertragungen aus Gemeinderatssitzungen eine "wirksame Einwilligung der jeweils Betroffenen" erfordern. So heißt es in seinem Tätigkeitsbericht für das Jahr 2018.

Diese Einwilligung dafür, in Wort und Bild im Internet übertragen zu werden, müsse absolut freiwillig sein. Dies sei bei Mitgliedern des Gemeinderats möglich, aber Schwierigkeiten sieht der Datenschutzbeauftragte schon dann, wenn es um Verwaltungsbedienstete unterhalb der Leitungsebenen geht. Hier bestehe keine wirklich freie Wahlmöglichkeit, und daher könne keine wirksame Einwilligung eingeholt werden. Daher sei dafür Sorge zu tragen, dass "die Bediensteten außerhalb des Aufnahmebereichs der Kameras arbeiten".

Erfahrenes Personal wird gebraucht



Als "datenschutzrechtlich besonders problematisch" sieht der Beauftragte Bild- und Tonübertragungen von Zuschauern und ihren Wortmeldungen an. Hierauf, so stellt er fest, sollte verzichtet werden. Auch in vielen anderen Kommunen wurde und wird über Internetübertragungen von Ratssitzungen diskutiert, wobei sich immer wieder zeigt, dass hier ein komplizierter rechtlicher Datenschutzrahmen zu beachten ist. Dabei geht es vor allem darum, dass nur diejenigen in Ratssitzungen anwesenden Personen in Wort und Bild im Internet gestreamt werden dürfen, die dem auch zugestimmt haben. Dies versucht man zum Beispiel durch feste Bildausschnitte ohne Schwenks zu gewährleisten, die nur bestimmte Standorte in einem Ratssaal zeigen. Die kann man dann mit Klebestreifen markieren.

Gebraucht wird für die Live-Übertragungen auch erfahrenes Personal, das gegebenenfalls in Sekundenschnelle entscheiden kann, ob einzelne Szenen beziehungsweise Personen aus Sitzungen gezeigt werden dürfen oder nicht.