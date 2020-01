Treffsicherer Ortsvorsteher

Konstanz

TTC Iffezheim will Aufholjagd starten Konstanz (red) - Die Winterpause ist nun auch für die Tischtennisspieler vorbei. In der Verbandsliga will das Kellerkind TTC Iffezheim nach seinem ersten Saisonsieg im letzen Spiel 2019 nun am Bodensee bei der GW Konstanz und beim TTC Singen II nachlegen (Foto: Archiv).

Baden-Baden

Stadtmeister gesucht Baden-Baden (rap) - Am Wochenende finden die nächsten Fußball-Qualifikationsturniere für den 39. BT-Mittelbaden-Cup statt. Sowohl der Baden-Badener Stadtmeister als auch der Gewinner der 33. offenen Murgtalmeisterschaften nehmen am Turnier Ende Januar teil (Foto: Seiter).

Bühl

Von Hexenball bis Sternmarsch Bühl (red) - Die traditionellen Hexenbälle im Bürgerhaus Neuer Markt, der Sternmarsch für Kinder und die Alt Bühler Wirtschaftsfastnacht stehen im Fokus der diesjährigen Kampagne der Bühler Hexen (Foto: W.Vetter/Archiv). Hinzukommen zahlreiche Auftritte an Umzügen in der Region.