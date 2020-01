Ehrenamtliches Engagement gewürdigt

"Der Empfang ist für mich ein Ort der Begegnung von Bürgern, Kommunalpolitik, Kirche, Vereinen und Institutionen, um miteinander ins Gespräch zu kommen", sagte der Ortsvorsteher von Ebersteinburg, Josef Benz, zu Beginn seiner Rede. In den Mittelpunkt der Zusammenkunft stellte er Menschen, die durch ihr Engagement Ebersteinburg zu einem liebenswerten Ort machen. Außerdem dankte Benz den Vereinen und Institutionen: "Überall wird ehrenamtliche Arbeit in ganz hervorragender Weise ausgeübt."

Im Einzelnen bedankte sich der Ortsvorsteher mit einem Geschenk bei Bernd Benz, der seit fast sechs Jahrzehnten den Gottesdienst mit seinem Orgelspiel umrahmt. Ebenso eine Auszeichnung bekamen Nico Brant Martorell, Marcelo Luis Piccoli und Vladimir Popovic (alle Kinderfußball). Weiter standen auf der Ehrungsliste Roselinde Hoffmann, Monika Kissenberger, Selina Mangler, Cedric Poerschke, Manfred Riedinger, Nicole und Ralph Scharer, Klaus Teuber und Hermann Warth. Sie kümmern sich in Teilen um das gute Erscheinungsbild des Höhenstadtteils der Kurstadt oder um die Feuerwehrjugend.

Den größten Block der zu Ehrenden stellten die Mitglieder der Flüchtlingshilfe: Lisanne Dier, Wolfgang und Gudrun Eller, Katja und Michael Frank, Margret und Daniel Senger, Irimbert Volk, Christine Warth, Gabriele Schweitzer sowie Yvonne Schley. Wobei ihre Arbeit weit über eine Deutschförderung für Kinder und Erwachsene hinausgeht.

Zudem zeigte sich der Ortsvorsteher stolz und glücklich darüber, dass es in Ebersteinburg um die Versorgung immer noch gut bestellt ist und nannte Schneiders Dorfladen. Dieser kann zwischenzeitig auf sein zehnjähriges Bestehen zurückblicken. Bäcker, Arztpraxis und Friseurgeschäft runden das An gebot ab. Als Glücksfall bezeichnete Benz das einhellige Kümmern des Ortschaftsrats, um den Fortbestand der Grundschule vor Ort zu sichern.

Im Rahmen seines Ausblicks nannte der Ortsvorsteher, dass für ihn an vorderster Stelle der Ausbau der Ebersteinburger Straße stehe. Die Mittel für den Ausbau der Straße seien beantragt. Doch die Aufnahme in den Doppelhaushalt 2020/21 sei noch nicht erfolgt. Die Gelder für die Kanalverlegung und Kanalweitung sind hingegen schon Teil des Zahlenwerks. Erfreulich sei auch eine großzügige Privatspende. Damit rücke die Umsetzung eines lang gehegten Wunsches - der Installation von Hinweisschildern zur Geschichte Ebersteinburgs - in greifbare Nähe. Benz kündigte außerdem an, dass am 16. Januar um 19.30 Uhr im Kur- und Gemeindezentrum diesbezüglich ein Findungstreffen stattfinden werde. Interessierte sind dazu eingeladen.

Ebenso fände es der Redner wünschenswert, dass der Ort in das nächste Leader-Programm des Landes Aufnahme finden würde. Die betreffenden Weichen werden dafür voraussichtlich Ende des Jahres gestellt. Auch auf die Baugebiete Löwenstein-Gelände und das gegenüberliegende Rotsohl-Gelände werden die Blicke gerichtet.

Der Rückblick fiel kurz aus. Leider sei man mit dem Wunsch nach einer Rettungsrutsche für den örtlichen Kindergarten gescheitert, sagte Benz. Im Frühjahr sollen nun das Rettungstreppenprovisorium abgebaut und die eigentliche Rettungstreppe installiert werden. Auch das Neubaugebiet Langenäcker sei soweit abgeschlossen, führte der Ortsvorsteher zum Schluss seiner Ansprache aus.