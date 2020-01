Telekommunikationsminister reisen im Oktober an

Zum Beispiel den Umbau des Gebäudes, in dem die Synagoge der jüdischen Gemeinde der Stadt untergebracht ist und das der BKV gehört. Nach dem Anschlag von Halle, bei dem ein rechtsextremer Attentäter in die dortige Synagoge eindringen wollte, habe man sich dazu entschlossen, mehrere Veränderungen vorzunehmen, um so die Sicherheit der Gläubigen in dem Gotteshaus zu verbessern. Die dazu notwendigen Maßnahmen würden in den kommenden Wochen beginnen, so Ratzel.

Aber auch mehrere Großveranstaltungen stünden an, die die BKV zu meistern habe. So würden im kommenden Oktober im Zuge der deutschen EU-Ratspräsidentschaft die Telekommunikationsminister im Kurhaus tagen. Diese Entscheidung sei in Berlin getroffen worden, weil man dort das gelungene Treffen der G-20-Finanzminister im Jahr 2017 gut in Erinnerung habe. Das BKV-Team sei stolz, von den Agenturen des Bundes als hochprofessioneller Partner geschätzt zu werden, betonte Ratzel. Im darauffolgenden Monat November werde das Kurhaus dann Gastgeber einer Tagung des Deutschen und des Baden-Württembergischen Heilbäderverbandes, wobei Letzterer sein 50-jähriges Bestehen feiere.

Als "unerträgliche Belastung" bezeichnete Ratzel die Großbaustelle "Europäischer Hof", sollte diese mit all ihren negativen Begleiterscheinungen noch lange bestehen bleiben.

In seinem Rückblick verwies der BKV-Geschäftsführer auf mehrere Erfolge im vergangenen Jahr. So betreibe man die Kurhaustiefgarage seit dem vorletzten Jahreswechsel gemeinsam mit der landeseigenen Parkraumgesellschaft (PBW), was sich bewährt habe. In den kommenden Monaten werde der Eingangsbereich für Fußgänger neu gestaltet und es würden Verbesserungen an den Kassenautomaten und Schranken vorgenommen.

Kurhausrestaurant



als "Erfolgsgeschichte"



Eine Erfolgsgeschichte sei auch die Übernahme des Kurhausrestaurants zum 1. März 2019 gewesen, bei dem unzählige Fragen und Probleme zu lösen gewesen seien. Ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender 2019 sei das deutsch-französische Freundschaftskonzert mit dem Symphonieorchester der Garde Républicaine am 21. Juni gewesen. Die Besucher hätten im Bénazetsaal bei freiem Eintritt ein mitreißendes Konzert erlebt, dafür danke er allen Beteiligten, an erster Stelle den französischen Freunden.

Als unterschätzt bezeichnete Ratzel den Einbau von Trinkwasserduschen im Friedrichsbad für etwa eine Million Euro. Diese seien behördlich vorgeschrieben, die alten Duschen aber ausschließlich von Thermalwasser gespeist worden. Ohne den Einbau der neuen Duschen hätte dem Bad möglicherweise die Schließung gedroht, was auch im Hinblick auf die Bewerbung zum Weltkulturerbe von Bedeutung gewesen wäre.

Für die musikalische Umrahmung des Empfangs sorgte das Konstantin Kölmel Jazz-Trio, das unter anderem das eigene Stück "Downtown Mumbai" gekonnt vortrug. Als Gastredner gab anschließend der Geschäftsführer der E-Mobil Baden-Württemberg, Franz Loogen, interessante Einblicke in Entwicklung der E-Mobilität im Land.

Im Jahr 2050 würden 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben, die Hälfte davon in Städten. "In richtigen Städten wie beispielsweise Mexiko-City, nicht wie im kleinen Baden-Baden" sagte Loogen und brachte die Menschen im Saal damit zum Lachen. Den Herausforderungen an die Mobilität der Zukunft, so Loogen weiter, dürfe man in Deutschland und im Besonderen in Baden-Württemberg mit großem Optimismus entgegensehen. Mit Konzernen im kalifornischen Silicon Valley oder in China bewege man sich auf Augenhöhe.