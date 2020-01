Protestaktion im Scheinwerferlicht Von Christina Nickweiler



Baden-Baden/Sinzheim - Innerhalb von wenigen Wochen haben Winzer und Landwirte aus dem Rebland und aus Sinzheim eine Protestaktion organisiert. Am Dienstagnachmittag trafen sich mehr als zwei Dutzend Bauern und tuckerten mit Schleppern von Steinbach in Richtung Sinzheim. Auf dem östlich gelegenen Wirtschaftsweg brachten sie dann ihre Traktoren in Position und ließen ihre Warnblinker für rund zwei Stunden leuchten.







Einige Autofahrer hupten, manche fuhren langsam und winkten als Geste der Sympathie. Vorbeifahrende Radler hielten an und kamen mit den Landwirten ins Gespräch. Auf einem Plakat warben die Teilnehmer der Aktion dann für die hiesigen Produkte mit dem Slogan: "Regionale Produkte! Kurze Wege, gut fürs Klima!". Mit dem Protest wollen die Winzer und Landwirte für mehr Akzeptanz ihrer Arbeit und ihrer heimischen Produkte in der Bevölkerung werben. Einige Autofahrer hupten, manche fuhren langsam und winkten als Geste der Sympathie. Vorbeifahrende Radler hielten an und kamen mit den Landwirten ins Gespräch. Auf einem Plakat warben die Teilnehmer der Aktion dann für die hiesigen Produkte mit dem Slogan: "Regionale Produkte! Kurze Wege, gut fürs Klima!". Mit dem Protest wollen die Winzer und Landwirte für mehr Akzeptanz ihrer Arbeit und ihrer heimischen Produkte in der Bevölkerung werben. Weiter kritisierten sie die ihrer Meinung nach verzerrten Wettbewerbsbedingungen. Die Anforderungen an die Qualität der landwirtschaftlichen Produkte seien in Deutschland höher als in anderen Ländern. Praktisch bedeute dies, dass man den Bauern in Deutschland die Arbeit erschwere, andererseits würden Lebensmittel importiert, die unter schlechteren Bedingungen produziert und oft nicht den deutschen Qualitätsmaßstäben entsprechen würden, erläuterte der Sprecher Sascha Pfaff. "Die Politik lässt sich von der Agrarindustrie zu sehr gängeln", ärgerte sich ein Winzer aus Sinzheim. Etliche Bauern aus dem Rebland und Sinzheim werden morgen mit ihren Traktoren in der Landeshauptstadt anrollen und dort mit anderen Bauern aus ganz Baden-Württemberg gegen die Landwirtschaftspolitik der Landesregierung demonstrieren. Denn das Eckpunktepapier der Landesregierung, das als Reaktion auf das mittlerweile beendete Volksbegehren "Rettet die Bienen" erarbeitet wurde, beinhalte immer noch inakzeptable Bedingungen für die Bewirtschaftung von Feldern und Reben, betonte Jennifer Lehoux-Wäldele gegenüber dem BT.

