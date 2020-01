Gefängnis wird wieder sichtbar

"Zweite Zukunft" für "Appo" Baden-Baden (co) - Der aus Syrien stammende und in Baden-Baden lebende Filmemacher "Appo" Abdullah Rajab Almalla (Foto: Hecker-Stock) bringt demnächst mit "Zweite Zukunft" seinen ersten abendfüllenden Spielfilm in die Kinos. Am 1. Februar läuft der Film in Baden-Baden. » Weitersagen (co) - Der aus Syrien stammende und in Baden-Baden lebende Filmemacher "Appo" Abdullah Rajab Almalla (Foto: Hecker-Stock) bringt demnächst mit "Zweite Zukunft" seinen ersten abendfüllenden Spielfilm in die Kinos. Am 1. Februar läuft der Film in Baden-Baden. » - Mehr