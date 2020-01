Vereine erwarten Imagegewinn Von Christina Nickweiler



Baden-Baden - Mit dem Musikverein Lichtental und der Bürgervereinigung Oberbeuern gibt es zwei Vereine mehr, die das Prädikat "Jugendfreundlicher Verein" tragen dürfen. Bürgermeister Roland Kaiser überreichte den Vereinsvertretern im Rathaus die Zertifikate.



Die Jugendbeauftragten der beiden Vereine haben sich in den vergangenen beiden Jahren im Zuge des bundesweiten Programms "HaLT" (Hart am Limit) zum Schutz von Jugendlichen und gegen den fahrlässigen Konsum von Alkohol ausbilden lassen. Die Stadt arbeitet hier mit dem Landkreis Rastatt sowie mit dem Landesverband für Reha und Prävention eng zusammen. In Schulungen erwarben die Vereinsvertreter Kenntnisse darüber, mit welchen konkreten Schritten das Jugendschutzgesetz einzuhalten ist und wie Suchtverhalten bei Kindern und Jugendlichen entgegengesteuert werden kann. Die Jugendleiter werden künftig als Multiplikatoren in den Vereinen ihre Kenntnisse weitergeben und praktizieren. Bürgermeister Kaiser lobte die erfolgreiche Teilnahme an dem Schulungsprogramm. Der Musikverein Lichtental und die Bürgervereinigung würden auf eine lange Tradition zurückblicken können, mit der die Vereine in der Stadt eine Vorbildfunktion einnehmen würden. "Sie leisten mit positiven Vorbildern tolle Arbeit in den Vereinen", meinte der Bürgermeister. Die Bemühungen würden greifen, indem beispielsweise bei Veranstaltungen alkoholfreie Getränke günstiger angeboten würden als alkoholische Getränke. Der kommunale Suchtbeauftragte Tim Failing sprach von einem "Meilenstein in der Jugendarbeit" und stellte fest, dass die Vereine einen erzieherischen Auftrag erfüllen würden. Für die Zukunft kündigte er jährliche Berichterstattungen an, inwieweit der Jugendschutz in den Vereinen eingehalten werde. "In der Umsetzung möchte ich sie unterstützen. Sie können ein Vorbild für andere Vereine sein", sagte Failing. Hier knüpfte Veronika Bischof vom Landesverband Prävention an und meinte: "Wir hatten lange keine Baden-Badener Vereine mehr. Die Kurstadt muss doch mehr Vereine haben, die nachlegen können." Weiter ordnete sie die übermäßige Handynutzung von Jugendlichen ebenfalls als Suchtverhalten ein. Ihr Kollege Wolfgang Langer betonte, dass in den "HaLT"-Seminaren ebenso eine "aufrichtige Auseinandersetzung" zu Verhalten von Jugendlichen und der Einhaltung von Regeln im Umgang miteinander stattfinden würde. Christian Riese vom Musikverein Lichtental und Claudius Ullrich von der Bürgervereinigung Oberbeuern, zeigten sich davon überzeugt, dass es gerade in Vereinen möglich sei, die Jugendliche auf der persönlichen Ebene zu erreichen. Mit dem Zertifikat verspricht sich die Bürgervereinigung einen Imagegewinn. "Wir wollen Jugendliche an den Verein heranzuführen und langfristig für den Gemeinsinn, die Verfassungstradition und Kulturpflege gewinnen", sagte Ullrich. Ein Beispiel wie Jugendschutz bereits praktiziert wird, nannte der Musikvereinsvorsitzende. So habe man Vertreiber von alkoholischen Cocktails konsequent abgewiesen. "Die Eltern müssen wissen, dass ihre Kinder bei uns gut aufgehoben sind", ergänzte Riese.

