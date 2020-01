"No-Go-Vorschläge" erneut auf dem Tisch

- Straßenbenennungen können heutzutage eine nicht ganz unkomplizierte Angelegenheit werden. Mit Haupt- oder Bahnhofstraße ist es nämlich nicht mehr getan. In Baden-Baden sind solche Bezeichnungen schon lange vergeben - ebenso wie weitere über 640 Straßennamen. Da ist schon ein gewisser Einfallsreichtum gefragt, zumal auch nicht jeder Namensvorschlag überall auf Begeisterung trifft.

Dies zeigt ein aktueller Fall, mit dem sich am kommenden Montag der Hauptausschuss befassen wird. Bereits im Oktober des vergangenen Jahres sollte das Gremium über Namensgebungen für drei neu entstehende Straßen beziehungsweise Plätze entscheiden: "Am Filmstudio" für die Erschließungsstraße im neuen Baugebiet "Stöcke-Nord" in Sandweier, Dettenbachweg im Baugebiet "Wohnen am Tannenhof" und Dr.-Groddeck-Platz auf dem früheren Gelände des städtischen Fuhrparks an der Schwarzwaldstraße, wo die Baugenossenschaft Baden-Baden gerade eine Wohnanlage erstellt.

Für alle drei Vorschläge der Verwaltung gibt es gute Gründe, denn in Sandweier wurden früher wirklich Filme produziert, das Dettenbächel fließt entlang der neuen Erschließungsstraße, und der Arzt Georg Walter Groddeck war Gründungsmitglied und Aufsichtsratsvorsitzender der Baugenossenschaft. Doch bei der Å itzung im vergangenen Herbst kam heftiger Widerstand der Grünen. Das seien "No-Go-Vorschläge", schimpfte die damalige Grünen-Sprecherin Beate Böhlen und forderte eine Benennung nach Frauen. Um des lieben Friedens willen wurde die Angelegenheit damals vertagt. Doch nun will die Verwaltung ihre damaligen Vorschläge mehr oder weniger unverändert zur Abstimmung bringen - von Frauennamen keine Spur. Da kann man auf die Haltung der Grünen gespannt sein, schließlich ist Beate Böhlen ja inzwischen aus dem Gemeinderat ausgeschieden.

Unzufriedenheit mit Straßennamen kann es aber auch geben, wenn diese nicht ganz einfach im Ausland verständlich gemacht werden können. Vor etlichen Jahren hat sich einmal ein im Steinbacher Gewerbegebiet ansässiger Unternehmer bei der Verwaltung beschwert, er habe immer wieder Schwierigkeiten, bei Telefongesprächen im englischsprachigen Raum die Rungsstraße als Adresse zu vermitteln. Seine Bitte um eine Änderung des Namens fand allerdings kein Gehör.

Man könnte natürlich als Trost darauf hinweisen, dass es in Baden-Baden noch andere Straßenbezeichnungen gibt, die möglicherweise im Ausland noch größeres Stirnrunzeln verursachen könnten: Mannlichsbrunnengasse zum Beispiel oder Dimpfelbachstraße oder Schmiegrankweg ... Und besagtes Ausland macht es uns auch nicht immer leicht. So gibt es in Wales die Gemeinde Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, die den längsten amtlichen Ortsnamen Europas besitzt. Henning Zorn