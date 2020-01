Gaunereien und Intrigen unter Verwandten

- Viel zu lachen hatte das Publikum in der Aula des Gymnasiums Hohenbaden, wo die Theater-AG mit der Komödie "Verwandte sind auch Menschen" von Erich Kästner und Eberhard Keinsdorff Premiere feierte. Unter der Leitung ihrer Regisseure gelang den Schülern ein wunderbares Kammerspiel. "Die Kinder haben wirklich alles gegeben", sagte Daniela Killing-Kohm, zuständig für Make-up, Kostüme und Requisite. Ihre Tochter Marie Kohm mimt den ehrgeizigen Journalisten Lothar Bildt und besetzt überzeugend die einzige Hosenrolle. Die drei engagierten Regisseure Josua Straß, Leander Mangelsdorf und Anna Löprich, alle ehemalige "Hobianer", haben dem Stück " Verwandte sind auch Menschen" aus den 30er Jahren ein zeitgemäßes Feintuning verpasst. Dass das Geheimnis um die Autoren, die den Stoff ursprünglich unter dem Pseudonym Eberhard Foerster veröffentlicht hatten, erst 1999 anlässlich des 100. Geburtstags von Kästner gelüftet wurde, ist kaum vorstellbar, sind doch viele klassische Kästner-Motive und -Pointen wiederzuerkennen.

Es geht um eine Erbschaft, die eine Familie zusammenführt, von denen sich einige der Verwandten zuvor noch nie gesehen haben. Auch den Vererber Stefan Blankenburg, den zu Vermögen gekommenen Auswanderer, hat keiner von ihnen je zu Gesicht bekommen. Jetzt ist er aus Amerika in die Heimat zurückgekehrt, leider jedoch als Leiche. Sein Butler Leberecht Riedel, souverän dargestellt von Hugo Schmitt, empfängt die Verwandtschaft, eine skurrile Menschenmischung, deren jeweilige Eigenheiten mit viel Witz und Empathie von den Schüler-Schauspielern gezeigt werden. Wobei die Betonung auf Schauspieler liegt, denn was die Schüler da leisten, unterscheidet sich kaum noch von dem, was Profi-Künstler darstellen. Wäre da nicht die Aula, könnte man glatt vergessen, nicht in einem richtigen Theater zu sitzen.

Alle Darsteller sind immer präsent, leben in ihren Rollen und verstehen es, die kleinen Gaunereien, Intrigen und Annäherungen der jeweiligen Verwandten so rüberzubringen, dass das Publikum völlig gefesselt zuschaut und immer wieder laut lachen muss. Denn das alte Thema von der Hoffnung auf eine Erbschaft wurde von den Regisseuren wie Akteuren neu belebt und ausgesprochen amüsant interpretiert. Gerade das Spielen einer Komödie bedeutet eine schauspielerische Herausforderung - vor allem, wenn sie von Kästner ist. Sein spezieller Humor und seine szenischen, oft sehr komplizierten Abläufe sind nicht einfach umzusetzen, doch es ist hundertprozentig gelungen. Zum Beispiel Nela Schröder als herzerfrischend naive Emma Schramm oder Maria Rovno in ihrer Rolle als durchgeknallte Schauspielerin Cäcilie Blankenburg. Ebenso Rodrigo Ernst Moritz, der den Justiziar Ernst Klöckner einfach umwerfend verkörpert.

Auch der lokale Bezug wurde nicht außer Acht gelassen, wenn es beispielsweise darum geht, zwei Brote aus "Peters guter Backstube" zu besorgen, oder das Zimmermädchen (Greta von Harling) sagte: "Die Zimmer sind zwar nicht wie im Brenners, aber sie sind in Ordnung."

Die gesamte Truppe der Theater-AG - weitere Darsteller waren auch Philipp Gorelik, Sarah Buchwald, Johanna Oetzmann, Avalon Neumann, Anna Abakumowa, Panteleimon Vassiliou, Lara Gelvig, Lucy-Marie Gajete Gonzalez, Maria Cinaeva, Juri Wieloch, Kilian Poerschke, Luisa Barenthien, Kai Linßen - hat es verstanden, dem Zwei-Stunden-Stück von der ersten bis zur letzten Minute eine spannende Dynamik zu verleihen.

Ständiger Zwischenapplaus, Bravorufe und Standing Ovations des Publikums waren der beste Beweis dafür.

Das Stück ist heute und morgen (17./18. Januar), jeweils um 19.30, in der Aula des Gymnasiums Hohenbaden noch einmal zu sehen.