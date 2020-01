Hügelsheim

Hügelsheim

Rückschlag für ESC Hügelsheim Hügelsheim (red)- Erstmals seit dem vierten Spieltag ist Eishockey-Regionalligist ESC Hügelsheim nach der 2:4-Niederlage beim aktuellen Meister aus Bietigheim-Bissingen aus den Playoff-Plätzen gerutscht. Im Kampf um die Playoffs sind die Baden Rhinos nun voll gefordert.

Konstanz

Konstanz

TTC Iffezheim will Aufholjagd starten Konstanz (red) - Die Winterpause ist nun auch für die Tischtennisspieler vorbei. In der Verbandsliga will das Kellerkind TTC Iffezheim nach seinem ersten Saisonsieg im letzen Spiel 2019 nun am Bodensee bei der GW Konstanz und beim TTC Singen II nachlegen (Foto: Archiv).

Ottersweier

Ottersweier

Flammender Appell Ottersweier (jo) - Einen flammenden Appell für Solidarität und Beteiligung an der Gemeinschaft richtete Bürgermeister Jürgen Pfetzer an die 400 Besucher des inzwischen 20. Neujahrsempfangs der Gemeinde Ottersweier in der Sport- und Festhalle von Unzhurst (Foto: Eiermann).