Bekannte Melodien faszinieren das Publikum

- Mehr als 200 Menschen haben am Donnerstagabend in der Friedenskirche das Konzert von Peter Orloff und dem Schwarzmeer-Kosaken-Chor besucht. Mit der Bitte, etwas zusammenzurücken, begrüßte Pfarrer Arno Knebel die Besucher in dem Gotteshaus an der Oos. Er freue sich, dass Teile aus dem Konzerterlös der Finanzierung des neuen Gemeindesaales zugutekämen, so Knebel weiter, bevor dann der 75-jährige Orloff das erste Lied ankündigte.

In russischer Sprache sangen die Männer mit ihren tiefen Stimmen ebenso stimmungsvoll wie raumfüllend das "Vater unser", begleitet wurden sie dabei von einem Akkordeon- und einem Balaleikaspieler sowie von der einzigen Frau im Ensemble, die Mandoline spielte. Mit dem vertonten ersten Psalm Davids aus der Bibel und dem Ave Maria ging es zunächst religiös weiter, bevor dann Tschaikowskis Schwanensee die Zuhörer begeisterte.

Ein Höhepunkt des Abends war das Lied des Gefangenenchores aus Verdis Oper "Nabucco", in dem die in Babylon gefangenen Hebräer die ferne Heimat beklagen und Gott um Hilfe anrufen. Die Zuhörer bedankten sich mit lang anhaltendem Applaus. Bei der "Petersburger Schlittenfahrt" klatschten sie abwechselnd im Takt mit den Instrumentalisten auf der Bühne und sorgten so für ein ganzheitliches Musikerlebnis in dem Gotteshaus.

In seiner typischen Art stand Peter Orloff dabei meistens mit breiten Beinen und ausgebreiteten Armen im Altarraum. Mit seiner aktuellen CD lägen er und der Chor aktuell auf Platz zwei der Albumcharts - hinter Andreas Gabalier, ließ der Sänger die Zuhörer wissen. Diesen Platz habe er vor 52 Jahren bereits schon einmal erreicht, damals sei nur Peter Alexander vor ihm und die Beatles hinter ihm gewesen, so der 75-Jährige. Nach einer ebenso erhebenden wie umjubelten Darbietung des Abschlussgebetes der russischen Liturgie beendeten die Männer den ersten Teil des Abends.

Zum Repertoire nach der Pause gehörte der berühmte Säbeltanz von Aram Chatschaturjan, den die Musiker auf ihren Instrumenten technisch perfekt darboten, während die Sänger noch auf der Empore auf ihren Einsatz warteten. Der bestand in einer fast schwermütigen, aber dennoch lichten Interpretation des berühmten Wolgaliedes, in dem es an einer Stelle heißt: "Es steht ein Soldat am Wolgastrand, hält Wache für sein Vaterland. In dunkler Nacht, allein und fern, es leuchtet ihm kein Mond, kein Stern." Die Stimmung unter den Zuhörern, deren Erwartungen sich offensichtlich voll erfüllt hatten, war glänzend. Bei dem berühmten Lied "Kalinka" erhoben sich alle von ihren Plätzen und sangen und klatschten mit.

Natürlich kamen Orloff und der Chor nicht um eine Zugabe herum, die lautstark eingefordert wurde. Mit dem in deutscher Sprache gesungenen "Guten Abend, gute Nacht" verabschiedeten sich die russischen Sänger bis zum nächsten Jahr. Ein Konzert an der Oos sei auch dann wieder eingeplant, versprach Orloff.