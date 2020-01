Klarer Vorrang für die Fußgänger

(hez) - Die Stadtverwaltung plant eine künftig einheitliche Oberflächengestaltung im Bereich zwischen Leopoldsplatz und Goetheplatz/Kolonnaden. Mit einem Vorentwurf wird sich am kommenden Donnerstag der Bauausschuss beschäftigen.

Die Oberfläche dieser prägenden Verbindungsachse in der unteren Sophienstraße, die von der Altstadt zum neuen Kurviertel jenseits der Oos führt, befindet sich in einem "optisch unbefriedigenden Zustand" mit einer Mischung von Asphalt, Kleinpflaster und Plattenbelag, heißt es in der Sitzungsvorlage der Verwaltung. Die in Kürze beginnende Erneuerung der Reinhard-Fieser-Brücke, die ab dem kommenden Montag für den Kfz-Verkehr gesperrt wird, sieht man als geeigneten Anlass dafür, die Oberfläche neu zu gestalten und das bestehende Flickwerk zu beseitigen. Dabei spielt auch die Tatsache eine Rolle, dass die bisher in diesem Bereich vorhandenen Platten nicht mehr lieferbar sind.

Die neue Gestaltung zwischen Leopoldsplatz und Kolonnaden soll sich am bisherigen Belag auf dem Goetheplatz orientieren und durch eine deutliche Reduzierung der Materialvielfalt gekennzeichnet sein. Auch die Fahrbahn der Kaiseralle e will man im Kolonnadenbereich in das Gestaltungskonzept einbeziehen. Diese Erneuerung der Oberfläche soll durch eine klare Priorisierung der Fußgänger gekennzeichnet sein.