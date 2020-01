Bilder in Zeiten zuckender Blitze





Stipendiatin hat man solche Freiheiten. Fakt ist nur: Für die Passanten ist es vermutlich die angenehmste Form, "geblitzt" zu werden. Einer Fotokünstlerin kommt man schließlich nicht jeden Tag vor die Linse. Und kosten tut's ja auch nix - außer zehn Minuten Lebenszeit.







Die mobile Blitzanlage ist sichtlich nervös, sie zuckt mitunter von allein. Die erste, die ins rechte Licht gerückt wird, ist eine Frau mittleren Alters aus Bühl. Sie hatte dummerweise einen Zahnarzttermin, der ihr quasi eine halbseitige Lachlähmung bescherte. C'est la vie. Doch das Malheur ist absolut im Sinne des Erfinders.

"Baden-Baden - wie es ist" heißt das Porträtprojekt, das Claudia Holzinger zwei Tage lang beim Bürgerbüro am Jesuitenplatz und bei der Sparkasse (Palais Hamilton) durchführt. In Sessions von maximal zehn Minuten fotografiert sie ablichtungswillige Passanten. Und der Wille ist groß. "Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute aus freien Stücken kommen", staunt Holzinger, die sich künstlerisch seit Oktober in der Kurstadt austoben darf.

In der ersten Stunde schon vier Freiwillige, die nicht nur ihre Freizeit opfern, sondern gleich ihre halbe Lebensgeschichte erzählen. So etwa Rentnerin Lilia Jung, sie erzählt munter, dass sich ihr Sohn gerade auf 100-tägiger Hochzeitsreise befindet und vor kurzem in der Antarktis bei Wassertemperaturen knapp über null Grad badete. Und plötzlich bekommt das Porträt eine Geschichte. Baden-Baden, wie es ist. Redselig. Mitteilsam. Weltläufig.

"Man kommt ins Gespräch. Das ist schön", zeigt sich Holzinger erfreut. Ziel ihrer Aktion ist es, aus dem Augenblick heraus "eine überdauernde Momentaufnahme der Innenstadt entstehen zu lassen." Motto: Ausprobieren, was passiert.

Der Aufwand ist gering. Künstlerische Vorgaben gibt es nicht. Jenseits von etwaiger Inszenierungswut stellt die 34-Jährige die Ten-Minute-Models vor sich auf - und das möglichst kurz. "Ich nehme den Leuten ja was - Zeit. Und sie geben mir was: ihr Bild." Kleine Korrekturen, Handhaltung, die Handtasche vielleicht mehr nach oben, kurze Vorschläge. "Sie können lächeln, müssen aber nicht", sagt Holzinger und drückt ein paar Mal ab, im Staccato eines Maschinengewehrs. "Ich finde das Angebot toll, warum sollte ich da nicht mitmachen?", sagt Lilia Jung und stellt nach einer ersten Sichtung freudig erregt fest: "Wunderbar! Genau so wie ich bin."

Ein anderer wie Wolfgang Goetz kokettiert mit seiner Optik. "Sicher eine Herausforderung, es so hinzubekommen, dass ich nicht affenscheußlich aussehe", hofft der Wahl-Londoner, dass das Unmögliche möglich wird. Mit Dandy-Schal um den Hals und verschränkten Armen blickt er in Rod-Stewart-Manier grimmig, aber gutgelaunt in die Kamera. "Den Körper in die eine Richtung, den Kopf in die andere", dirigiert Holzinger. Den Verdacht fehlender Fotogenität kann sie fürs Erste ausräumen.

Auffallend in der Kurstadt sei neben der Vielfalt an Flaneurtypen jedenfalls das mitunter gemächliche Tempo, mit dem viele Leute durch die Gassen schlendern. "Es gibt hier einen großen Anteil an Menschen, die Zeit haben und sich gerne präsentieren", so Holzingers Eindruck, also Menschen, die sich "nicht irgendwie anziehen, sondern ganz genau überlegen, wie sie auf die Straße gehen." Klares Signal: Man möchte nicht übersehen werden.

Und die Endform der Porträtsammlung? Ist absolut ergebnisoffen. "Ich schaue, was auf dem Tisch liegt. Alles kann passieren. Wenn man sich vorher festlegt, ist das künstlerisch meist eine Fessel", setzt Holzinger auf den Zufallsfaktor. Aus den 30 bis 60 Aufnahmen pro Person trifft sie eine handverlesene Vorauswahl, die sie den Porträtierten zumailt. Die dürfen sich dann ihr favorisiertes Motiv aussuchen. Teamwork. "Es muss für die Leute okay sein. Man möchte sich ja im besten Lichte sehen."

Nicht alle Passanten geben sich allerdings so unbefangen, manche sind von der Aktion gar nicht begeistert. Eine ältere Dame argwöhnt gar, unfreiwilligerweise belichtet worden zu sein. Dem freundlichen "Nein" erwidert sie: "Wenn das mal stimmt" - und zieht mürrisch von dannen. Statt Blitzanlage zucken hier nur die Achseln.