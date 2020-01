Doppelt so viele Tiere vermittelt wie 2018

Es soll ihr so ergehen, wie es ihren neun Welpen schon ergangen ist, von denen in der vergangenen Woche der letzte vermittelt werden konnte. Ziel ist es, auch für Mutter Sophia ein passendes neues Zuhause zu finden. Schaut man auf die Bilanz des vergangenen Jahres, dann besteht kein Zweifel daran, dass dies gelingt.

Für "doppelt so viele" Tiere wie im Jahr 2018 konnten laut Grimm nämlich neue Herrchen und Frauchen gefunden werden. Genau gesagt ist man in Kartung stolz darauf, 78 Hunden, 92 Katzen und 26 Kleintieren, also Kaninchen und Meerschweinchen, geholfen zu haben. Warum so viele mehr? Man konnte einen "besseren Zulauf" verzeichnen, was die 29-jährige Leiterin vor allem auf die verstärke Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Medien zurückführt. Das habe auch die Reichweite vergrößert - und so reisten Interessierte sogar aus Nürnberg oder Stuttgart an. Es mache sich bezahlt, dass Grimm sich regelmäßig aus der praktischen Tierversorgung zurückzieht, um sich in der virtuellen Welt um die zukünftige Versorgung ihrer Schützlinge zu kümmern.

Ansonsten, so erzählt die leidenschaftliche Tierpflegerin, setze sie mit ihrem Team alles daran, die Einrichtung im Sinne von Tierhof-Gründerin Rita Brand weiterzuführen. Sie war im April vergangenen Jahres gestorben, doch sie "ist immer präsent".

Ende des Jahres mussten die Buchtunger noch einen weiteren schmerzlichen Verlust verzeichnen, berichtet Grimm. Die "kleine, tapfere Büromaus", Hündin Antonia, ist mit 24 Jahren gestorben; sie hatte etliche Jahre auf dem Tierhof gelebt. Das sei ein "großer Verlust für unser Büro".

Für viele andere Tiere hingegen arbeitet man in Kartung auf das Ziel hin, einen anderen Ort im Sinne eines neuen, passenden Zuhauses zu finden. "Obwohl wir die doppelte Anzahl an Tieren vermittel haben, denke ich, dass wir für jeden einen passenden Platz gefunden haben", beschreibt Jacqueline Grimm die individuelle Arbeit, die sie zusammen mit ihrem Team (ihre neue Stellvertreterin Alexandra Wehnert, ein Tierpfleger, zwei Auszubildende, zwei FSJler und unzählige Ehrenamtliche) hingebungsvoll leistet. Teilweise pflegt man zu den neuen Besitzern einen engen Kontakt, um sicher zu sein, dass es den Vierbeinern auch weiterhin gut geht.

Gut gehen soll es beispielsweise den beiden kleinen Mischlingspärchen Leila (10 Jahre) und Pepito (12) sowie Felix (6) und Galea (8). Alle vier haben eine ähnliche Vergangenheit: Alle vier waren vor Weihnachten aus dem Tierheim in Haguenau nach Kartung umgezogen, zuvor konnten sich die früheren Besitzer aus Altersgründen nicht mehr um ihre Lieblinge kümmern. Beide Pärchen würden gerne auch "weiter zusammen bleiben", betont Grimm. Insgesamt warten momentan sieben Hunde, acht Meerschweinchen, vier Kaninchen und 16 Katzen auf Menschen, die sich ihrer im eigenen Zuhause annehmen möchten. Darunter auch Kater Fussel. Der aufgeweckte, verschmuste schwarze Kater wurde im Jahr 2018 geboren und mag es eher ruhig. Für ihn sei eine perfekte Mischung aus gemütlichen Kuscheleinheiten und Erkundungstouren im Freien genau das Richtige.

Für die Mischlingshündin Emma dagegen hat Grimm wegen ihrer Auffälligkeiten entschieden, dass eine Hundepsychologin das Richtige sei. Anfang der Woche wurde sie deswegen in Richtung Tuttlingen in ein "Haus für Tiere" gebracht. Für die Arbeit und Unterbringung dort, die pro Tag zwölf Euro kostet, sucht der Tierhof noch Paten.

Außerdem sind Helfer bei vielen Aktivitäten willkommen. So findet zum Beispiel am Samstag, 1. Februar, 9 bis 16 Uhr, eine Aufräumaktion des vollgestellten Speichers statt. Helfer und potenzielle neue Tierbesitzer können sich dafür beim privaten Tierhof melden: (07221) 276261, info@neuetierhilfe.de.