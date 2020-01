Carmen, Queen und Niedrigzinsen

An die Sparer gewandt erklärte er: "Wer Rendite erzielen will, muss alternative Anlagemöglichkeiten nutzen", der traditionellen Fixierung auf verzinsliche Anlageformen müsse man mit Investitionen in Unternehmensbeteiligungen in Form von Aktien, Fonds oder Zertifikaten sowie Immobilien entgegentreten. Die seit Jahren anhaltende Niedrigzinsphase stelle die Banken vor neue Herausforderungen. So erwüchsen in Kombination mit immensen Umbrüchen, was das Kundenverhalten angehe, Mammutaufgaben beim Aufbau digitaler Angebote.

Allein in Deutschland seien zwischen 1998 und 2018 insgesamt 200 000 Stellen bei Kreditinstituten weggefallen. Das bisherige Bankensystem mit flächendeckenden Filialnetzen sei nicht mehr aufrecht zu erhalten. Der Grund dafür liege darin, dass in den letzten drei Jahren, die Zahl der Transaktionen, die Kunden in Filialen getätigt haben, um die Hälfte gesunken sei. "Banken müssen sich ändern, weil die Kunden ihr Verhalten ändern. Und sie müssen sich schnell verändern", sagte Pörings, um dann auf den unterhaltsamen Teil des Abends überzuleiten.

Den gestaltete der Sänger und Lokalmatador Marc Marshall, der mit ausgewählten Musikern die Zuhörer ebenso stimmungsvoll wie gekonnt mit dem Song "So good" begrüßte.

Marshall hatte weitere Solokünstler eingeladen, die zuerst ihre Lieder darboten und dann mit ihm in einer Talkrunde auf der Bühne in Sesseln Platz nahmen und aus ihrem Leben erzählten. Mark Keller beispielsweise, bekannt aus der Fernsehserie "Der Bergdoktor", präsentierte die Songs "When you're smiling" und "Das alte Lied". Vor der Schauspielerei habe er zuerst eine Ausbildung als KfZ-Mechaniker absolviert, bevor er von seiner Großmutter auf einen Talentwettbewerb des Norddeutschen Rundfunks hingewiesen worden sei: "Du bist doch immer am Singen, mach da doch mit", habe sie ihn aufgefordert, mit dem Ergebnis, dass Rudi Carrell ihn dabei entdeckt und anschließend gefördert habe.

Der zweite Gast war der Gaggenauer Benjamin Arndt, der den Nachwuchs-Musikpreis der Volksbank gewonnen hatte. Bei dem Stück "Der Fels", im Original von Xavier Naidoo, begleitete sich der 21-Jährige selbst am Flügel. Sehr gut kam später der "Mambo Italiano" an, den Arndt und Marshall gemeinsam zum Besten gaben und damit die sehr gute Stimmung im Saal nochmals steigerten.

Mit der Mezzosopranistin Okka von der Damerau betrat anschließend eine Künstlerin aus einem ganz anderen Genre die Bühne. Mit einer Arie aus "Samson und Dalila" und der "Seguidilla" aus Carmen eroberte die Sängerin die Herzen der Zuhörer im Sturm. Musikalischer Höhepunkt war aber das berühmte Lied "Barcelona", das durch den legendären Queen-Frontmann Freddie Mercury und die Opern-Diva Montserrat Caballé berühmt geworden ist, und das Von der Damerau und Marc Marschall zusammen sangen. Die beiden wurden mit stehenden Ovationen für diesen Auftritt bedacht.

Mit "You've got a Friend", gesungen von allen Künstlern, verabschiedeten diese die Besucher, die anschließend am Buffet Gelegenheit hatten, sich über das Erlebte auszutauschen.